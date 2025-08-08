Isabel Veloso tem perfil banido no Instagram: "A justiça será feita"

O perfil da influenciadora digital Isabel Veloso no Instagram, seguido por mais de 3,3 milhões de pessoas, saiu do ar nesta semana. A jovem, que tornou pública a sua luta contra o câncer em 2023, afirmou ter sido surpreendida com a desativação da página e disse que vai recorrer à Justiça para tentar restabelecer o acesso.
Em um perfil alternativo, criado para seguir em contato com os seguidores, Isabel relatou que a plataforma não apresentou justificativa para a medida.
Ela também disse que houve uma tentativa de login por uma pessoa conhecida.
"Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu.. Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial que foi desativada pelo Instagram sem nenhuma explicação. Foi identificado um login estranho na minha conta, de uma pessoa que conheço, e independente do que aconteceu, a justiça será feita", escreveu.
Transplante de medula óssea
Isabel tem 19 anos e foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Desde 2023, ela utiliza as redes para mostrar o dia a dia do tratamento e a rotina com o filho Arthur, nascido no final de dezembro de 2024.
Nos últimos dias, contou que se prepara para um transplante de medula óssea, procedimento que exige quimioterapia em alta dose.
Uma de suas irmãs é parcialmente compatível, e as duas devem passar por exames em Curitiba (PR) para confirmar a possibilidade do transplante.
— É uma quimioterapia muito forte, que destrói a medula óssea antiga para que a nova possa ser implantada. Por isso, o cabelo costuma cair novamente — explicou em um vídeo recente, antes de perder o acesso ao perfil principal.
Até o momento do transplante, ela está realizando em sessões de imunoterapia, tratamento que, segundo ela, não provoca queda de cabelo e estimula o organismo a combater o câncer com menos danos às células saudáveis.
Maternidade e críticas
Em junho, a influenciadora afirmou que, apesar de sonhar em aumentar a família, sua prioridade agora é ver Arthur crescer.
— No início, era muito difícil. Verem você vivendo o pior momento da vida e ainda duvidarem, só porque sua aparência não demonstra é complicado. Hoje eu lido muito melhor com isso porque sei da minha verdade. Não preciso provar nada para ninguém — disse.
Isabel já respondeu publicamente a críticas sobre sua aparência e sobre a decisão de engravidar durante o tratamento.
— Os únicos comentários que eu não suporto, e acho que nunca vou suportar, são sobre a minha gestação e sobre o meu filho. Nunca vou permitir que ataquem o meu filho — afirmou na época.
Quem é Isabel Veloso?
A trajetória de Isabel começou a chamar atenção nas redes aos 15 anos, quando recebeu o diagnóstico de câncer terminal. Ela passou por transplante de medula e quimioterapia, mas a doença voltou em 2022, de forma mais agressiva.
Com um tumor de 17 centímetros próximo ao coração, chegou a receber estimativa de poucos meses de vida. A influenciadora também já foi alvo de acusações de que usaria a doença para atrair seguidores.
Em resposta, publicou um laudo médico que confirma o diagnóstico.
— Eu não iria postar isso, porque não devo satisfação a ninguém. Mas recebi muitos comentários de que, pra ser paciente "terminal" ou "paliativa", tenho que ter aspecto de morte ou estar acamada sem poder me mexer. Então, para quem tanto duvidou, e inclusive fizeram recortes de vídeos onde eu falava que estava bem para ganhar like e seguidor em cima. O laudo que tanto pediram está aqui — rebateu.