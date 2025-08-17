"Internet é ambiente para adultos": veja o que Felca disse no "Altas Horas"

Felca, youtuber que ficou conhecido por seu vídeo sobre "adultização", participou do Altas Horas, da Globo, exibido neste sábado (16). Sua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração.
— Causou um movimento tão gigantesco que, agora, nesse momento, está sendo meio nebuloso, meio difícil de cair a ficha — contou.
Na última quarta-feira (6), o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou um vídeo de 50 minutos no YouTube, denunciando o que chama de "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais.
No material, que já supera 44 milhões de visualizações, ele aponta influenciadores que estariam expondo menores de idade que trabalham como influenciadores mirins em contextos sexualizados e detalha como, segundo ele, as plataformas digitais facilitam a circulação desse tipo de conteúdo.
— É um convite para as pessoas que estão assistindo entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você ver algo que está errado e falar, denunciar. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo — disse.
A origem do vídeo
Felca comentou que a ideia para o vídeo surgiu de sua indignação:
— Eu observei que (havia) esse movimento na internet, de crianças produzindo conteúdo, e o público era dividido. Tinha outras crianças consumindo, alguns pais, mas tinha naquele público, também, pedófilos.
— Um conteúdo que se eu mostrasse para você sem dar o contexto, você ia falar que é inocente. Uma criança brincando, se divertindo com as amigas... Mas existiam pedófilos "cantando" aquelas crianças — completou.
— Você vai vendo aquilo, aquele movimento acontecendo, pessoas que produzem conteúdos com crianças, que às vezes "adultizam" propositalmente a criança... Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei — contou.
Felca também opinou que crianças "não têm que produzir conteúdo na internet":
— É um ambiente em que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, pessoas comentando sobre você, a aparência, às vezes um assédio. A criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Internet é um ambiente para adultos.
Felca contou também que tinha o sonho de produzir vídeos para a internet quando tinha cerca de 12 anos, mas os pais dele vetaram a ideia justamente por entenderem que ele ainda era muito novo para isso.
— Fiquei revoltado por um tempo. Hoje, quando olho para trás, eu entendo muito bem e agradeço aos meus pais — disse o youtuber, que continua:
— Meus pais falaram: "Muito bacana o que você tá fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Tem que esperar um pouco mais, amadurecer, nesse ambiente que você está entrando, talvez não entenda tudo".
Perguntas da plateia
Uma mulher da plateia perguntou o que faltava, até então, para que o caso de Hytalo Santos — apesar de não citá-lo diretamente — tomasse proporções maiores, comentando que "isso não é de hoje".
Felca respondeu:
— Existiam muitas pessoas falando sobre. Já era uma coisa bem pública. Acho que faltou uma mobilização mais numerosa, mesmo. Foi uma questão de alcance que atingiu.
— O alcance não vem quando a pessoa tem muita autoridade, vem quando decide reunir informações importantes. Reunir provas, pesquisar, denunciar... Quando ela reúne informações em um vídeo que seja fácil de consumir — opinou o influenciador.
Outro membro da plateia questionou "o que foi mais difícil: editar o vídeo e juntar as denúncias ou a repercussão" causada por ele.
Felca respondeu que "com certeza foi reunir essas informações", relembrando que ficou cerca de um ano na produção do vídeo e que parte da demora se deveu ao fato de ter que fazer pausas para cuidar da saúde mental em meio ao contato com um "tema tão aversivo".
Processos e ameaças
Felca celebrou a forma como o vídeo foi bem recebido:
— Por mais que seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a repercussão é muito positiva. Se estão dando luz para essa causa, acho que pode haver mudanças.
Serginho Groisman então aproveitou para questionar sobre as ameaças recebidas pelo influenciador.
— Algumas ameaças, algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Como eu recebo isso? Eu sabia o que estava fazendo, que era grande. Tudo era esperado — respondeu Felca, afirmando que também tinha receio de que fosse sofrer processos na Justiça por conta do vídeo sobre adultização.
— Isso é delicado de falar, mas é verdade: alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu tentar quebrar o esquema de pedofilia deles. Vão se sentir atacados pessoalmente e bater de frente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não a pessoa que está denunciando — disse.
Por fim, Felca foi questionado sobre mecanismos disponíveis para mudar o tema hoje no Brasil.
— Existe o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Acho que o melhor movimento é a iniciativa do indivíduo em denunciar.
— Ir atrás, reunir provas e pesquisas e denunciar. Se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam capazes de chegar no seu feed — concluiu Felca em sua passagem pelo Altas Horas, antes de dar um abraço em Serginho Groisman.
Quem é Felca e por que o seu vídeo ficou famoso
Publicado em 7 de agosto de 2025 com o título "adultização", o vídeo de Felca viralizou e trouxe grande repercussão nos dias seguintes. Nele, expõe como alguns perfis abusariam da imagem de crianças e adolescentes, e também algumas formas de agir de grupos de pedófilos na internet.
Após o vídeo "furar a bolha", denúncias sobre pornografia infantil dispararam e chegaram a unir grupos de direita e esquerda na Câmara dos Deputados, que se mobilizou para pautar discussões sobre os assuntos levantados pelo youtuber. Receoso de ameaças recebidas, o youtuber também passou a andar de carro blindado e cercado por seguranças.
Um dos citados no vídeo de Felca, o influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, junto com seu marido, Israel Vicente. Os dois são acusados de exploração sexual infantil e tráfico humano. A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e pede a revogação da prisão, afirmando que se trata de uma investigação que tramita desde 2020, e, por isso, não haveria motivos para uma prisão preventiva.