Viral

Depois de viralizar
Notícia

"Internet é ambiente para adultos": veja o que Felca disse no "Altas Horas"

Youtuber que denunciou exploração de menores nas redes sociais contou sobre a investigação para o vídeo, bastidores e ameaças que recebeu

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Evelyn Kosta/Globo,Divulgação
Felca participou do "Altas Horas" e debateu o uso de redes sociais por crianças.

Felca, youtuber que ficou conhecido por seu vídeo sobre "adultização", participou do Altas Horas, da Globo, exibido neste sábado (16). Sua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração.

— Causou um movimento tão gigantesco que, agora, nesse momento, está sendo meio nebuloso, meio difícil de cair a ficha — contou.

Na última quarta-feira (6), o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou um vídeo de 50 minutos no YouTube, denunciando o que chama de "adultização" de crianças e adolescentes nas redes sociais.

No material, que já supera 44 milhões de visualizações, ele aponta influenciadores que estariam expondo menores de idade que trabalham como influenciadores mirins em contextos sexualizados e detalha como, segundo ele, as plataformas digitais facilitam a circulação desse tipo de conteúdo.

— É um convite para as pessoas que estão assistindo entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você ver algo que está errado e falar, denunciar. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo — disse.

A origem do vídeo

Felca comentou que a ideia para o vídeo surgiu de sua indignação:

 — Eu observei que (havia) esse movimento na internet, de crianças produzindo conteúdo, e o público era dividido. Tinha outras crianças consumindo, alguns pais, mas tinha naquele público, também, pedófilos.

 — Um conteúdo que se eu mostrasse para você sem dar o contexto, você ia falar que é inocente. Uma criança brincando, se divertindo com as amigas... Mas existiam pedófilos "cantando" aquelas crianças — completou.  

— Você vai vendo aquilo, aquele movimento acontecendo, pessoas que produzem conteúdos com crianças, que às vezes "adultizam" propositalmente a criança... Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei — contou.

Felca também opinou que crianças "não têm que produzir conteúdo na internet": 

— É um ambiente em que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, pessoas comentando sobre você, a aparência, às vezes um assédio. A criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Internet é um ambiente para adultos.

Felca contou também que tinha o sonho de produzir vídeos para a internet quando tinha cerca de 12 anos, mas os pais dele vetaram a ideia justamente por entenderem que ele ainda era muito novo para isso.

 — Fiquei revoltado por um tempo. Hoje, quando olho para trás, eu entendo muito bem e agradeço aos meus pais — disse o youtuber, que continua:

 — Meus pais falaram: "Muito bacana o que você tá fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Tem que esperar um pouco mais, amadurecer, nesse ambiente que você está entrando, talvez não entenda tudo".

Perguntas da plateia

Uma mulher da plateia perguntou o que faltava, até então, para que o caso de Hytalo Santos — apesar de não citá-lo diretamente — tomasse proporções maiores, comentando que "isso não é de hoje".

Felca respondeu: 

— Existiam muitas pessoas falando sobre. Já era uma coisa bem pública. Acho que faltou uma mobilização mais numerosa, mesmo. Foi uma questão de alcance que atingiu.

— O alcance não vem quando a pessoa tem muita autoridade, vem quando decide reunir informações importantes. Reunir provas, pesquisar, denunciar... Quando ela reúne informações em um vídeo que seja fácil de consumir — opinou o influenciador.

Outro membro da plateia questionou "o que foi mais difícil: editar o vídeo e juntar as denúncias ou a repercussão" causada por ele. 

Felca respondeu que "com certeza foi reunir essas informações", relembrando que ficou cerca de um ano na produção do vídeo e que parte da demora se deveu ao fato de ter que fazer pausas para cuidar da saúde mental em meio ao contato com um "tema tão aversivo".

Processos e ameaças

Felca celebrou a forma como o vídeo foi bem recebido:

— Por mais que seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a repercussão é muito positiva. Se estão dando luz para essa causa, acho que pode haver mudanças. 

Serginho Groisman então aproveitou para questionar sobre as ameaças recebidas pelo influenciador.

— Algumas ameaças, algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Como eu recebo isso? Eu sabia o que estava fazendo, que era grande. Tudo era esperado — respondeu Felca, afirmando que também tinha receio de que fosse sofrer processos na Justiça por conta do vídeo sobre adultização.

— Isso é delicado de falar, mas é verdade: alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu tentar quebrar o esquema de pedofilia deles. Vão se sentir atacados pessoalmente e bater de frente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não a pessoa que está denunciando — disse.

Por fim, Felca foi questionado sobre mecanismos disponíveis para mudar o tema hoje no Brasil. 

— Existe o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Acho que o melhor movimento é a iniciativa do indivíduo em denunciar.

— Ir atrás, reunir provas e pesquisas e denunciar. Se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam capazes de chegar no seu feed — concluiu Felca em sua passagem pelo Altas Horas, antes de dar um abraço em Serginho Groisman.

Quem é Felca e por que o seu vídeo ficou famoso

Publicado em 7 de agosto de 2025 com o título "adultização", o vídeo de Felca viralizou e trouxe grande repercussão nos dias seguintes. Nele, expõe como alguns perfis abusariam da imagem de crianças e adolescentes, e também algumas formas de agir de grupos de pedófilos na internet.

Após o vídeo "furar a bolha", denúncias sobre pornografia infantil dispararam e chegaram a unir grupos de direita e esquerda na Câmara dos Deputados, que se mobilizou para pautar discussões sobre os assuntos levantados pelo youtuber. Receoso de ameaças recebidas, o youtuber também passou a andar de carro blindado e cercado por seguranças.

Um dos citados no vídeo de Felca, o influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, junto com seu marido, Israel Vicente. Os dois são acusados de exploração sexual infantil e tráfico humano. A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e pede a revogação da prisão, afirmando que se trata de uma investigação que tramita desde 2020, e, por isso, não haveria motivos para uma prisão preventiva.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: