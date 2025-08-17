"Internet é ambiente para adultos": veja o que Felca disse no "Altas Horas"

Um dos citados no vídeo de Felca, o influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, junto com seu marido, Israel Vicente. Os dois são acusados de exploração sexual infantil e tráfico humano. A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e pede a revogação da prisão, afirmando que se trata de uma investigação que tramita desde 2020, e, por isso, não haveria motivos para uma prisão preventiva.