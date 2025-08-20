Viral

Sentença por injúria racial
Notícia

Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por oferecer banana e macaco de pelúcia a crianças negras no RJ

Decisão judicial destaca "monstruosidade" dos atos e determina indenização às vítimas; defesa afirma que vai recorrer

Zero Hora

@kerollenenancy_ / Instagram/Instagram
Mãe e filha foram condenadas a 12 anos de prisão.

A Justiça do Rio de Janeiro condenou as influenciadoras digitais Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Karollen Vitória Cunha, mãe e filha, a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial

Elas foram responsabilizadas pela divulgação de vídeos em que aparecem oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras em São Gonçalo, em 2023. A sentença foi publicada na última segunda-feira (18) pela juíza Simone de Faria Feraz, da 1ª Vara Criminal da cidade.

Além da pena, as duas deverão pagar uma indenização de R$ 20 mil a cada vítima, que tinham 9 e 10 anos na época, e terão contas e conteúdos bloqueados em plataformas como YouTube, Instagram e TikTok. A decisão ainda permite que elas recorram em liberdade — no entanto, seguem proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais.

Entenda o caso

Segundo a investigação, as influenciadoras, que somavam mais de 13 milhões de seguidores nas redes, abordaram crianças no bairro Jardim Catarina, na cidade carioca. 

Em um dos vídeos, ofereceram R$ 5 ou uma caixa surpresa. A menina de 10 anos, que acreditava se tratar de uma boneca, encontrou um macaco de pelúcia ao abrir o pacote. Em outro caso, um menino negro escolheu um presente em vez de R$ 10 e recebeu apenas uma banana.

As imagens, na época, repercutiram nas redes sociais, levantando denúncias de organizações antirracistas e levaram as vítimas a sofrer bullying nas escolas. Uma das mães, a recicladora Dilcelaine Vieira, afirmou sentir reparação com a decisão:

— Agora eu estou sentindo um alívio, porque a Justiça está sendo feita. Eu estou chorando porque o que meus filhos passaram, o que passei, é muito triste, não desejo para ninguém — declarou ao g1.

O que disse a Justiça

Na sentença, a juíza Simone de Faria classificou o comportamento das rés como "monstruosidade" e descartou a tese de que seria apenas uma brincadeira.

"Nada mais absurdo querer fazer crer que nesses dias de conhecimento imediato, fácil acesso, as rés não soubessem o que é racismo. Não viviam as rés em tribo isolada, sem rede social, faziam seu ganha-pão justamente em publicações em rede mundial de computadores", escreveu a magistrada.

O processo cita ainda a possibilidade de os vídeos terem sido monetizados, já que Nancy se apresentava como microempresária do ramo audiovisual.

A juíza também mencionou a obra Racismo Recreativo, do pesquisador Adilson José Moreira, que define práticas desse tipo como tentativas de disfarçar hostilidade racial por meio do humor.

O que diz a defesa?

Em depoimento, Nancy e Karollen afirmaram que apenas reproduziam uma "trend" das redes sociais, negaram intenção racista e disseram não conhecer o conceito de racismo recreativo. 

No ano passado, quando os vídeos foram apagados, elas alegaram que as imagens haviam sido "retiradas de contexto".

Após a condenação, a defesa confirmou que vai recorrer. Enquanto isso, elas respondem ao processo em liberdade.

