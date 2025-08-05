Influenciadora Lil Tay cria conta no OnlyFans aos 18 anos e arrecada US$ 1 milhão em três horas

Segundo ela, o perfil rendeu mais de 1 milhão de dólares em apenas três horas no ar, superando o recorde anterior da rapper Bhad Bhabie.
"Nada mal para três horas... Quebramos aquele recorde do OnlyFans", escreveu em publicação no X (antigo Twitter), junto a uma imagem que mostra a arrecadação total de US$ 1.024.298,09 (cerca de R$ 5,6 milhões).
Os números, segundo a influenciadora, incluem US$ 511 mil em assinaturas, US$ 26 mil em gorjetas e US$ 487 mil em mensagens privadas. Apesar disso, a informação ainda não foi confirmada oficialmente pela plataforma.
Retorno polêmico aos holofotes
Nos vídeos, falava como se fosse milionária e usava linguagem considerada agressiva, o que gerou repercussão e críticas, devido à idade da criança.
Nascida em 2007, nos Estados Unidos, Tay Tian é filha de mãe chinesa e pai canadense. Após o sucesso repentino, se afastou das redes sociais por cinco anos, em meio a uma disputa judicial entre os pais.
Em 2023, chegou a circular a falsa notícia de sua morte, que ela desmentiu semanas depois.
"Meu pai não permitia que eu publicasse nas redes sociais", disse, ao voltar a se manifestar online.
Estreia no OnlyFans
Em 29 de julho, data em que completou 18 anos, Tay anunciou para mais de 5 milhões de seguidores que havia criado um perfil no OnlyFans. A jovem afirmou que o conteúdo da página foi gravado à 0h01min de seu aniversário e seria disponibilizado por apenas 24 horas.
"US$ 1 milhão em 3 horas. Quebramos pra valer o recorde do OnlyFans. Vem ver o conteúdo que fiz às 0h01 do meu aniversário de 18 anos. Só por 24 horas", escreveu.
O recorde pertencia anteriormente a rapper Bhad Bhabie, que em 2021 arrecadou pouco mais de US$ 1 milhão em menos de seis horas após lançar sua própria conta no OnlyFans.
Como funciona o OnlyFans?
Lançado em 2016, o OnlyFans permite que criadores de conteúdo vendam material diretamente para seus seguidores. A plataforma se diferencia por permitir a publicação de qualquer tipo de conteúdo, incluindo material adulto.
Os valores das assinaturas variam de US$ 4,99 a US$ 49,99 (cerca de R$ 29 a R$ 290), com 80% da receita ficando com os criadores. Nos últimos anos, o OnlyFans ganhou popularidade entre figuras do entretenimento, especialmente devido à facilidade de monetização.
Entre famosos que entraram para a rede social estão as ex-BBBs Key Alves e Francine Piaia, a apresentadora Regina Volpato, além das cantoras Gretchen e a britânica Lilly Allen, e o surfista Pedro Scooby.
Nome em alta nas buscas
A repercussão aumentou o interesse do público nas pesquisas do Google. O termo "lil tay" esteve entre os mais buscados do Brasil nesta terça-feira (5), segundo dados do Google Trends.