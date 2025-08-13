Influenciador Luva de Pedreiro é internado com problema cardíaco

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, está internado em um hospital particular de João Pessoa, na Paraíba.
Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (13), ele deu entrada na unidade na terça-feira (12) e foi submetido a exames que apontaram uma leve redução na frequência cardíaca. O estado de saúde é considerado estável.
A internação foi confirmada pela influenciadora paraibana Távila Gomes, mãe do filho de Iran.
Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que o baiano de 23 anos "está bem" e deve receber alta em breve.
— Logo logo vai receber alta, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos — escreveu Távila.
Quem é Luva de Pedreiro?
Natural de Feira de Santana, na Bahia, Iran Ferreira ganhou fama nas redes sociais por vídeos caseiros em que exibia habilidades com a bola e bordões como Receba!.
Hoje, soma mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube, sendo uma das personalidades mais conhecidas do futebol amador brasileiro na internet.
De acordo com o Hospital Nossa Senhora das Neves, da Rede D’Or, o influenciador passou por avaliação clínica e segue em observação.
Não foram detectadas outras alterações nos exames realizados.