Autor do "Receba"
Influenciador Luva de Pedreiro é internado com problema cardíaco

Iran Ferreira apresentou leve redução na frequência cardíaca, mas estável, segundo boletim médico

FRANCK FIFE/AFP
Luva de Pedreiro foi internado após leve redução na frequência cardíaca.

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, está internado em um hospital particular de João Pessoa, na Paraíba. 

Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (13), ele deu entrada na unidade na terça-feira (12) e foi submetido a exames que apontaram uma leve redução na frequência cardíaca. O estado de saúde é considerado estável.

A internação foi confirmada pela influenciadora paraibana Távila Gomes, mãe do filho de Iran. 

Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que o baiano de 23 anos "está bem" e deve receber alta em breve.

— Logo logo vai receber alta, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos — escreveu Távila.

@tavilagomes / Instagram/Reprodução
Mãe do filho de Luva de Pedreiro publicou no Instagram sobre internação de Iran.

Quem é Luva de Pedreiro?

Natural de Feira de Santana, na Bahia, Iran Ferreira ganhou fama nas redes sociais por vídeos caseiros em que exibia habilidades com a bola e bordões como Receba!. 

Hoje, soma mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube, sendo uma das personalidades mais conhecidas do futebol amador brasileiro na internet.

De acordo com o Hospital Nossa Senhora das Neves, da Rede D’Or, o influenciador passou por avaliação clínica e segue em observação. 

Não foram detectadas outras alterações nos exames realizados.

