Hytalo Santos diz ser comprometido com a proteção de crianças e adolescentes após operação

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez após ser citado no vídeo de Felca que trata da "adultização" e exploração de menores. Hytalo foi uma das figuras centrais em debate levantado nos últimos dias. Ele é investigado por suposta exposição e exploração de crianças e adolescentes.
"Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", afirmou o influenciador ao repudiar as acusações que surgiram na internet e, segundo ele, são "infundadas". As informações constam em nota enviada nesta quinta-feira (14) à CNN.
Ele ainda afirmou que nunca ocultou ou obstruiu investigações: "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção".
Defesa deixa o caso
Os advogados de Hytalo informaram na quarta-feira (13) que deixaram a defesa do influenciador. O nome dele ganhou projeção nacional após ser citado no vídeo "Adultização", publicado em 6 de agosto pelo youtuber Felca.
Na gravação, que já ultrapassa 38 milhões de visualizações, o criador de conteúdo expõe casos de exploração infantil nas redes sociais e aponta supostas práticas do paraibano.
A saída do defensor acontece em meio a novas ações judiciais e policiais. Nesta semana, a Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo, em um condomínio de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.
Ao chegar, a Polícia Militar encontrou o imóvel praticamente esvaziado. O condomínio informou que o influenciador havia retirado equipamentos eletrônicos antes da operação, segundo o g1.
Medidas da Justiça
A decisão judicial também ordenou que redes sociais e plataformas suspendam todos os perfis do influenciador e apaguem conteúdos com participação de crianças ou adolescentes.
Hytalo está proibido de manter contato com os menores citados no processo e teve o acesso às redes bloqueado. Além disso, foi determinada a desmonetização dos conteúdos publicados.
Entenda o caso
O caso de Hytalo Santos vinha sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba antes da repercussão do vídeo de Felca, mas ganhou força após a citação. No conteúdo produzido pelo youtuber, são detalhados como os algoritmos das redes podem facilitar a exposição de menores. Além disso, ele denuncia perfis que, na sua percepção, exploram adolescentes para gerar engajamento e lucro.
No caso específico de Hytalo, a promotora Ana Maria França afirmou que a apuração começou após denúncias de vizinhos sobre festas no condomínio onde o influenciador morava, em Bayeux.
Relatos indicavam eventos que seguiam até a madrugada, com adolescentes fazendo topless para mostrar tatuagens, circulação deles em motos dentro do condomínio e consumo de bebidas alcoólicas.
Quem é Hytalo Santos
Hytalo Santos é um influenciador digital paraibano que construiu uma audiência milionária com vídeos curtos no Instagram e TikTok, muitas vezes mostrando festas, brincadeiras e interações com adolescentes.
Natural de Cajazeiras, interior da Paraíba, a convivência com eles era mostrada diariamente no perfil e os menores, chamados por Hytalo de "minhas crias" viraram personagens nos conteúdos dele. As investigações do MPPB indicam que parte dessas gravações incluía situações inadequadas para menores de idade.
Ainda não foi informado se o influenciador já tem um novo defensor.