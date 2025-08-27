Viral

Golpe do "Bobbie Goods": sites falsos promovem a venda de canetinhas e kits dos livros para colorir

Fraudes usam identidade visual da marca e já deixaram consumidores sem produto e com cobranças extras

Nikki/Bobbie Goods Official
Livros de colorir "Bobbie Goods" se transformaram em um fenômeno no Brasil. No entanto, sucesso abriu espaço para golpistas.

Os livros de colorir da marca norte-americana Bobbie Goods se transformaram em um fenômeno no Brasil. Com páginas grossas e traços nostálgicos, caíram no gosto de adolescentes e adultos, que compartilham suas pinturas nas redes sociais. O sucesso, no entanto, abriu espaço para criminosos.

Sites falsos têm se passado pela marca e enganado consumidores com promessas de preços baixos em kits de canetinhas e até edições exclusivas que nunca chegam ao destino.

A rede social TikTok e o Reclame Aqui reúnem mais de 700 reclamações de compradores:  são relatos de pedidos pagos, links de rastreamento falsos e cobranças adicionais para suposta liberação de mercadorias. 

Em alguns casos, golpistas chegaram a enviar mensagens em nome de transportadoras, como a JadLog. Até marcas de empresas conhecidas e com logas físicas, como a Kalunga, os criminosos chegaram a utilizar para tentar passar mais "autenticidade" ao golpe.

Como funciona o golpe

Os sites fraudulentos imitam a identidade visual da marca Bobbie Goods e utilizam nomes semelhantes, como bobbiebrazil.com e bobbiebrazil.info. Para isso, os golpistas chegam a pagar anúncios no Google para impulsionar os links, aumentando as chances de atrair consumidores. 

Outro meio é o TikTok Shop, plataforma de vendas da rede social chinesa, que também tem sido usado para levar usuários para sites externos.

Google/Reprodução
Sites aparecem na busca do Google.

Entre as iscas, há até ofertas de kits com dois livros e 120 marcadores "gratuitos", nos quais o cliente só arcaria com o frete. Em outras páginas, apareciam anúncios de estojos com até 260 canetas coloridas por custo baixo. O resultado, porém, é o mesmo: nenhuma entrega realizada.

Depois da compra, muitas vítimas, segundo os relatos no Reclame Aqui e comentários nas redes sociais, recebem e-mails de confirmação e códigos de rastreamento falsos.

Dias depois, mensagens adicionais informavam que a mercadoria estaria retida na alfândega e só seria liberada mediante pagamento de taxas extras, valores que variavam entre R$ 40 e R$ 60.

Relatos de consumidores

No Reclame Aqui, usuários de diferentes regiões do Brasil relataram situações semelhantes. De São Paulo, uma consumidora escreveu: 

"Comprei no site Bobbie Goods Brasil e, após muita demora, enviaram uma mensagem suspeitíssima sobre pagar taxa. Um celular que, dias depois, mudou para outro comércio. Faz um mês e meio e não recebi os produtos, isso que paguei o frete mais caro para chegar em três dias úteis".

Outro relato, de Itajaí, em Santa Catarina, descreve: "Fiz a compra de um kit de canetas e livros no valor de R$ 79 e me mandaram uma mensagem para pagar uma taxa tributária. Até o momento, não deram nenhum retorno". 

Veja outros relatos na galeria abaixo:

No TikTok, vídeos de alerta viralizaram com usuários que caíram na mesma armadilha. Em um deles, um internauta desabafa nos comentários: "É golpe! Eu comprei e não chegou. Eles ficaram me mandando mensagens dizendo que está preso na alfândega, porém é mentira. Não caiam". 

Outra usuária fez vídeo alertando sobre um kit gratuito, onde só era preciso pagar a taxa de envio. "Eu caí... Paguei e depois apareceu que tinha pendência, precisava pagar mais 44 reais de ICMS, aí percebi que era golpe", disse outra internauta nos comentários.

O que dizem as empresas envolvidas

A HarperCollins Brasil, responsável pela publicação oficial dos livros no país, reforça que o único site oficial é harpercollins.com.br

Em nota, a editora informou que atua junto à Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) para identificar, notificar e retirar edições ilegais de circulação.

"Quando há reincidência na produção e comercialização dessas cópias, adotamos as medidas legais cabíveis, e reforçamos ao público que essas edições são reproduções ilegais", afirmou a editora à Folha de S. Paulo.

A papelaria Artpel, citada por consumidores como suposta responsável por alguns sites, também se manifestou em uma das reclamações publicadas no Reclame Aqui. A empresa disse que teve seu nome e CNPJ usados de forma indevida pelos golpistas. 

"Infelizmente, o site bobbiebrazil.com está usando indevidamente os dados da Papelaria Artpel (Comercial Artpel Ltda) para aplicar golpes em consumidores desavisados. Essa situação tem nos causado grande transtorno, e estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para denunciar o uso indevido do nosso nome e CNPJ", comunicou a empresa em nota.

A Artpel também pediu que os consumidores redobrem a atenção ao fazer as compras: "Caso alguém tenha sido vítima, orientamos registrar um boletim de ocorrência e acionar o banco ou operadora de cartão para solicitar o estorno".

Já a Jadlog, transportadora mencionada em mensagens falsas, publicou aviso oficial no site oficial da empresa lembrando que não realiza cobranças extras via Pix para liberar encomendas.

Jadlog/Reprodução
Comunicado da transportadora em site oficial.

Onde comprar Bobbie Goods original no Brasil?

No meio da onda de golpes, uma dúvida comum é onde encontrar os exemplares verdadeiros dos livros e kits de canetinhas Bobbie Goods. No Brasil, a publicação oficial é da editora HarperCollins, e os produtos originais estão disponíveis em grandes varejistas e papelarias reconhecidas.

Entre as principais opções estão o site oficial da HarperCollins, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Shopee e Kalunga. Em todos os casos, é importante conferir se a editora indicada é a HarperCollins, o que garante a autenticidade do produto.

Amazon/Reprodução
Produto vendido na Amazon conta com mais de 1,9 mil avaliações e nota 4,8.

Há ainda kits completos, que reúnem dois ou mais livros acompanhados de lápis de cor, ou marcadores. Esses pacotes, além de terem melhor custo-benefício, são buscados por quem pretende presentear ou iniciar o hobby com todos os itens necessários. 

Porém, assim como nos livros sozinhos, sempre verifique se o vendedor é confiável, a reputação e a avaliação dos produtos.

Como identificar o livro Bobbie Goods original

Para evitar fraudes, a HarperCollins orienta que os consumidores fiquem atentos a alguns detalhes:

  • Livros originais são quadrados, com capa dura e lombada reta
  • Todos têm selo holográfico de identificação no canto superior direito
  • Cada edição conta com 20 ilustrações exclusivas, páginas destacáveis, checklist de pintura e folha de teste de cores
  • Os temas lançados oficialmente no Brasil são: Do Dia para a Noite, Dias Quentes, Dias Frios e Isso ou Aquilo. Há também uma edição para ensinar a desenhar Como Desenhar Coisas Superfofas com Bobbie Goods
  • Os preços também servem como alerta: os livros oficiais custam de R$ 18 a R$ 70, enquanto estojos de canetinhas podem ultrapassar R$ 200. Valores muito abaixo disso devem ser vistos com desconfiança.

Dicas para não cair em golpes

Especialistas em segurança digital recomendam medidas simples, mas eficazes:

  • Desconfie de preços muito abaixo do mercado
  • Não clique em links enviados por mensagens ou anúncios patrocinados
  • Confira se o site é oficial (harpercollins.com.br) e se possui canais de atendimento funcionais e visíveis
  • Também é possível comprar os livros em marketplaces como a Amazon, mas confira sempre avaliações e a reputação dos vendedores
  • Desconfie de Pix emitidos por nomes genéricos, como "Transação Segura Ltda"
  • Mantenha o antivírus atualizado e ative a verificação em duas etapas nos dispositivos
  • Confira se o site possue canal de atendimento funcional e visível
  • Em caso de fraude, registre boletim de ocorrência e acione o banco ou operadora de cartão para tentar estornar o valor.

Confira relatos nas redes sociais


