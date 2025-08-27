Golpe do "Bobbie Goods": sites falsos promovem a venda de canetinhas e kits dos livros para colorir

Os livros de colorir da marca norte-americana Bobbie Goods se transformaram em um fenômeno no Brasil. Com páginas grossas e traços nostálgicos, caíram no gosto de adolescentes e adultos, que compartilham suas pinturas nas redes sociais. O sucesso, no entanto, abriu espaço para criminosos.
Sites falsos têm se passado pela marca e enganado consumidores com promessas de preços baixos em kits de canetinhas e até edições exclusivas que nunca chegam ao destino.
A rede social TikTok e o Reclame Aqui reúnem mais de 700 reclamações de compradores: são relatos de pedidos pagos, links de rastreamento falsos e cobranças adicionais para suposta liberação de mercadorias.
Em alguns casos, golpistas chegaram a enviar mensagens em nome de transportadoras, como a JadLog. Até marcas de empresas conhecidas e com logas físicas, como a Kalunga, os criminosos chegaram a utilizar para tentar passar mais "autenticidade" ao golpe.
Como funciona o golpe
Os sites fraudulentos imitam a identidade visual da marca Bobbie Goods e utilizam nomes semelhantes, como bobbiebrazil.com e bobbiebrazil.info. Para isso, os golpistas chegam a pagar anúncios no Google para impulsionar os links, aumentando as chances de atrair consumidores.
Outro meio é o TikTok Shop, plataforma de vendas da rede social chinesa, que também tem sido usado para levar usuários para sites externos.
Entre as iscas, há até ofertas de kits com dois livros e 120 marcadores "gratuitos", nos quais o cliente só arcaria com o frete. Em outras páginas, apareciam anúncios de estojos com até 260 canetas coloridas por custo baixo. O resultado, porém, é o mesmo: nenhuma entrega realizada.
Depois da compra, muitas vítimas, segundo os relatos no Reclame Aqui e comentários nas redes sociais, recebem e-mails de confirmação e códigos de rastreamento falsos.
Dias depois, mensagens adicionais informavam que a mercadoria estaria retida na alfândega e só seria liberada mediante pagamento de taxas extras, valores que variavam entre R$ 40 e R$ 60.
Relatos de consumidores
No Reclame Aqui, usuários de diferentes regiões do Brasil relataram situações semelhantes. De São Paulo, uma consumidora escreveu:
"Comprei no site Bobbie Goods Brasil e, após muita demora, enviaram uma mensagem suspeitíssima sobre pagar taxa. Um celular que, dias depois, mudou para outro comércio. Faz um mês e meio e não recebi os produtos, isso que paguei o frete mais caro para chegar em três dias úteis".
Outro relato, de Itajaí, em Santa Catarina, descreve: "Fiz a compra de um kit de canetas e livros no valor de R$ 79 e me mandaram uma mensagem para pagar uma taxa tributária. Até o momento, não deram nenhum retorno".
Veja outros relatos na galeria abaixo:
No TikTok, vídeos de alerta viralizaram com usuários que caíram na mesma armadilha. Em um deles, um internauta desabafa nos comentários: "É golpe! Eu comprei e não chegou. Eles ficaram me mandando mensagens dizendo que está preso na alfândega, porém é mentira. Não caiam".
Outra usuária fez vídeo alertando sobre um kit gratuito, onde só era preciso pagar a taxa de envio. "Eu caí... Paguei e depois apareceu que tinha pendência, precisava pagar mais 44 reais de ICMS, aí percebi que era golpe", disse outra internauta nos comentários.
O que dizem as empresas envolvidas
A HarperCollins Brasil, responsável pela publicação oficial dos livros no país, reforça que o único site oficial é harpercollins.com.br.
Em nota, a editora informou que atua junto à Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) para identificar, notificar e retirar edições ilegais de circulação.
"Quando há reincidência na produção e comercialização dessas cópias, adotamos as medidas legais cabíveis, e reforçamos ao público que essas edições são reproduções ilegais", afirmou a editora à Folha de S. Paulo.
A papelaria Artpel, citada por consumidores como suposta responsável por alguns sites, também se manifestou em uma das reclamações publicadas no Reclame Aqui. A empresa disse que teve seu nome e CNPJ usados de forma indevida pelos golpistas.
"Infelizmente, o site bobbiebrazil.com está usando indevidamente os dados da Papelaria Artpel (Comercial Artpel Ltda) para aplicar golpes em consumidores desavisados. Essa situação tem nos causado grande transtorno, e estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para denunciar o uso indevido do nosso nome e CNPJ", comunicou a empresa em nota.
A Artpel também pediu que os consumidores redobrem a atenção ao fazer as compras: "Caso alguém tenha sido vítima, orientamos registrar um boletim de ocorrência e acionar o banco ou operadora de cartão para solicitar o estorno".
Já a Jadlog, transportadora mencionada em mensagens falsas, publicou aviso oficial no site oficial da empresa lembrando que não realiza cobranças extras via Pix para liberar encomendas.
Onde comprar Bobbie Goods original no Brasil?
No meio da onda de golpes, uma dúvida comum é onde encontrar os exemplares verdadeiros dos livros e kits de canetinhas Bobbie Goods. No Brasil, a publicação oficial é da editora HarperCollins, e os produtos originais estão disponíveis em grandes varejistas e papelarias reconhecidas.
Entre as principais opções estão o site oficial da HarperCollins, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Shopee e Kalunga. Em todos os casos, é importante conferir se a editora indicada é a HarperCollins, o que garante a autenticidade do produto.
Há ainda kits completos, que reúnem dois ou mais livros acompanhados de lápis de cor, ou marcadores. Esses pacotes, além de terem melhor custo-benefício, são buscados por quem pretende presentear ou iniciar o hobby com todos os itens necessários.
Porém, assim como nos livros sozinhos, sempre verifique se o vendedor é confiável, a reputação e a avaliação dos produtos.
Como identificar o livro Bobbie Goods original
Para evitar fraudes, a HarperCollins orienta que os consumidores fiquem atentos a alguns detalhes:
- Livros originais são quadrados, com capa dura e lombada reta
- Todos têm selo holográfico de identificação no canto superior direito
- Cada edição conta com 20 ilustrações exclusivas, páginas destacáveis, checklist de pintura e folha de teste de cores
- Os temas lançados oficialmente no Brasil são: Do Dia para a Noite, Dias Quentes, Dias Frios e Isso ou Aquilo. Há também uma edição para ensinar a desenhar Como Desenhar Coisas Superfofas com Bobbie Goods
- Os preços também servem como alerta: os livros oficiais custam de R$ 18 a R$ 70, enquanto estojos de canetinhas podem ultrapassar R$ 200. Valores muito abaixo disso devem ser vistos com desconfiança.
Dicas para não cair em golpes
Especialistas em segurança digital recomendam medidas simples, mas eficazes:
- Desconfie de preços muito abaixo do mercado
- Não clique em links enviados por mensagens ou anúncios patrocinados
- Confira se o site é oficial (harpercollins.com.br) e se possui canais de atendimento funcionais e visíveis
- Também é possível comprar os livros em marketplaces como a Amazon, mas confira sempre avaliações e a reputação dos vendedores
- Desconfie de Pix emitidos por nomes genéricos, como "Transação Segura Ltda"
- Mantenha o antivírus atualizado e ative a verificação em duas etapas nos dispositivos
- Confira se o site possue canal de atendimento funcional e visível
- Em caso de fraude, registre boletim de ocorrência e acione o banco ou operadora de cartão para tentar estornar o valor.