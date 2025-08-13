Felca e "adultização": saiba o que aconteceu após a repercussão do caso levantado pelo youtuber

— Há até um consenso, e é absurdo que alguém não concorde, que o crime nas redes sociais tem que ser punido e tem que ter regras claras sobre isso. Agora, não é necessário e nós não podemos admitir que, sob o pretexto que nós vamos punir crime, nós cometemos outro crime contra a Constituição que é acabar com a liberdade de expressão — comentou.