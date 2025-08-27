Família afirma que padre se recusou a dizer nome de bebê durante batismo por "não ser cristão"; veja vídeo

O batismo de uma criança no Rio de Janeiro ficou marcado pela tensão entre o padre e a família. Os pais de Yaminah afirmam que o religioso evitou dizer o nome da menina durante a cerimônia, alegando que "não era cristão".
Davi Fernandes Elias e Marcelle Turan, pais da criança, registraram o caso junto à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) na segunda-feira (25).
O documento narra a cerimônia realizada na Paróquia Santos Anjos, no Leblon, em 16 de agosto. Na ocasião, o padre Wagner Augusto Moraes dos Santos teria dito que Yaminah não é um nome cristão, e que estaria ligado a outra religião — afirmando que "existe um culto das Iyamis".
Em determinado momento, uma tia de Davi interrompe o padre após ele se referir a Yaminah como "querida criança" (veja no vídeo abaixo).
— Criança, não. Yaminah — disse a familiar.
— Eu tenho que falar criança. Tá escrito aqui, criança — rebateu o padre. Logo em seguida, ele afirma que falou o nome da bebê em outro momento da cerimônia.
Arquidiocese diz que cerimônia ocorreu no modelo padrão
A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro garante que o procedimento adotado no batismo de Yaminah foi o padrão, seguindo o Ritual Romano do Batismo de Crianças.
"De acordo com esse rito, o nome das crianças a serem batizadas não é mencionado em todos os momentos da celebração, mas em um momento específico previsto pela liturgia. O ritual foi seguido fielmente, com o nome desejado pela família sendo devidamente pronunciado e registrado no livro paroquial, bem como na lembrança de Batismo entregue aos pais", informou a organização administrativa em nota enviada a Zero Hora.
A Arquidiocese também cita que, conforme o Código de Direito Canônico, há um dever coletivo para que "os pais, padrinhos e pároco cuidem para que não seja imposto nome estranho ao sentido cristão".
Conflito pelo nome
O padre teria dito que o nome de Yaminah não é cristão em reunião na sacristia antes da cerimônia, segundo advogada da família.
— O padre chamou a minha sogra, antes de começar o batismo, e falou que ele não falaria o nome da nossa filha porque não era um nome cristão. Aí, a gente foi conversar na sacristia com ele, e ele falou que o nome dela estava ligado a um culto religioso e que por isso não falaria o nome dela — diz Marcelle Turan, mãe da menina, em entrevista à TV Globo.
Ela e o marido, Davi, contam que o padre deu a opção de dizer outro nome na celebração: Maria. Os pais não aceitaram a sugestão.
— A gente já tinha mandado o nome dela e a igreja não tinha repassado nada para a gente sobre isso de falar outro nome — conta Davi.
Outro batismo teve nome mencionado
O escritório de advocacia que defende a família teve acesso a vídeos de outro batismo realizado no mesmo local, mas por outro padre. O nome da criança é repetido diversas vezes.
— Brenda (nome fictício para preservar a identidade da criança), olha aqui para o tio — diz o outro padre, em cerimônia, tentando chamar a atenção da criança.
— Vocês querem que Brenda seja batizada na fé que nós professamos? — continua ele, agora voltado para os familiares. — Brenda, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
Origem do nome Yaminah
Marcelle e Davi queriam um nome forte e com significado para a filha. Na entrevista à Globo, os dois contam que Yaminah está relacionado a justiça, prosperidade e direção.
O nome é derivado do árabe Yameen (يمين), que significa "direita" ou "lado direito" — usado em juramentos e votos solenes, segundo o g1. No Oriente Médio, isso está associado a bençãos, boa sorte e força. A adição do sufixo "-ah" transformaria Yameen em Yaminah, "aquela que é abençoada".
Culto às Iyami
A família de Yaminah conta que o padre teria dito que "existe um culto das Iyamis" como justificativa para não citar o nome da menina.
De acordo com o Centro Cultural Oduduwa, as Iyami são "zeladoras da existência e guardiãs do destino" na cultura do povo iorubá.
"As Iyami Oxorongá representam o poder ancestral feminino e os elementos místicos da mulher em seu duplo aspecto: protetor e generoso, perigoso e destrutivo. Todos os orixás femininos são detentores deste poder", informa o centro.
O que dizem a família e a Arquidiocese
Veja abaixo os posicionamentos da família, através do escritório Diogo Ferrari Advocacia, e da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro:
Nota da família
O escritório Diogo Ferrari Advocacia informa que presta assistência jurídica ao casal e à sua filha, vítima de discriminação durante cerimônia de batismo.
No ato religioso, o sacerdote se recusou a pronunciar o nome da criança por este não ter origem cristã. O que deveria ser um momento de fé, acolhimento e espiritualidade transformou-se em constrangimento e exclusão.
Entendemos que tal conduta fere princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade religiosa, o direito à igualdade, e o respeito à diversidade cultural.
Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis para que o ocorrido não permaneça sem resposta e para que essa família seja respeitada em sua fé, sua identidade e sua ancestralidade.
Este caso representa não apenas a dor de uma família, mas também um debate maior sobre a necessidade de respeito à pluralidade cultural e religiosa no Brasil.
Nota da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
A Arquidiocese do Rio de Janeiro tomou conhecimento acerca da celebração do Batismo realizado na Paróquia Santos Anjos, no Leblon, próxima à Cruzada São Sebastião, no dia 16 de agosto.
Esclarecemos que o Batismo de crianças foi celebrado corretamente, segundo o Ritual Romano do Batismo de Crianças (tradução portuguesa para o Brasil, segunda edição típica). De acordo com esse rito, o nome das crianças a serem batizadas não é mencionado em todos os momentos da celebração, mas em um momento específico previsto pela liturgia. O ritual foi seguido fielmente, com o nome desejado pela família sendo devidamente pronunciado e registrado no livro paroquial, bem como na lembrança de Batismo entregue aos pais.
O Código de Direito Canônico, no Cânon 855, dispõe que “os pais, padrinhos e pároco cuidem para que não seja imposto nome estranho ao sentido cristão”. Em algumas ocasiões, sacerdotes podem oferecer orientações pastorais sobre a escolha de nomes, mas estas têm caráter exclusivamente aconselhativo e jamais constituem impedimento ou recusa do sacramento.
A Arquidiocese repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com o acolhimento, com o diálogo respeitoso e com o respeito à diversidade cultural de nosso povo. Permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e colaborar com a correta compreensão dos fatos.