Família afirma que padre se recusou a dizer nome de bebê durante batismo por "não ser cristão"; veja vídeo

Pais de menina registraram o caso junto à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância; Arquidiocese diz que cerimônia ocorreu no modelo padrão

Gabriel Salazar

Gabriel Salazar

Escritório Diogo Ferrari Advocacia/Divulgação
Batismo ocorreu na Paróquia Santos Anjos, no Rio de Janeiro.

O batismo de uma criança no Rio de Janeiro ficou marcado pela tensão entre o padre e a família. Os pais de Yaminah afirmam que o religioso evitou dizer o nome da menina durante a cerimônia, alegando que "não era cristão".

Davi Fernandes Elias e Marcelle Turan, pais da criança, registraram o caso junto à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) na segunda-feira (25).

O documento narra a cerimônia realizada na Paróquia Santos Anjos, no Leblon, em 16 de agosto. Na ocasião, o padre Wagner Augusto Moraes dos Santos teria dito que Yaminah não é um nome cristão, e que estaria ligado a outra religião — afirmando que "existe um culto das Iyamis".

Em determinado momento, uma tia de Davi interrompe o padre após ele se referir a Yaminah como "querida criança" (veja no vídeo abaixo).

Criança, não. Yaminah — disse a familiar.

— Eu tenho que falar criança. Tá escrito aqui, criança — rebateu o padre. Logo em seguida, ele afirma que falou o nome da bebê em outro momento da cerimônia.

Arquidiocese diz que cerimônia ocorreu no modelo padrão

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro garante que o procedimento adotado no batismo de Yaminah foi o padrão, seguindo o Ritual Romano do Batismo de Crianças

"De acordo com esse rito, o nome das crianças a serem batizadas não é mencionado em todos os momentos da celebração, mas em um momento específico previsto pela liturgia. O ritual foi seguido fielmente, com o nome desejado pela família sendo devidamente pronunciado e registrado no livro paroquial, bem como na lembrança de Batismo entregue aos pais", informou a organização administrativa em nota enviada a Zero Hora.

A Arquidiocese também cita que, conforme o Código de Direito Canônico, há um dever coletivo para que "os pais, padrinhos e pároco cuidem para que não seja imposto nome estranho ao sentido cristão".

Conflito pelo nome

O padre teria dito que o nome de Yaminah não é cristão em reunião na sacristia antes da cerimônia, segundo advogada da família.

— O padre chamou a minha sogra, antes de começar o batismo, e falou que ele não falaria o nome da nossa filha porque não era um nome cristão. Aí, a gente foi conversar na sacristia com ele, e ele falou que o nome dela estava ligado a um culto religioso e que por isso não falaria o nome dela — diz Marcelle Turan, mãe da menina, em entrevista à TV Globo.

Ela e o marido, Davi, contam que o padre deu a opção de dizer outro nome na celebração: Maria. Os pais não aceitaram a sugestão.

— A gente já tinha mandado o nome dela e a igreja não tinha repassado nada para a gente sobre isso de falar outro nome — conta Davi.

Outro batismo teve nome mencionado

O escritório de advocacia que defende a família teve acesso a vídeos de outro batismo realizado no mesmo local, mas por outro padre. O nome da criança é repetido diversas vezes.

Brenda (nome fictício para preservar a identidade da criança), olha aqui para o tio — diz o outro padre, em cerimônia, tentando chamar a atenção da criança. 

— Vocês querem que Brenda seja batizada na fé que nós professamos? — continua ele, agora voltado para os familiares. — Brenda, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

Origem do nome Yaminah

Marcelle e Davi queriam um nome forte e com significado para a filha. Na entrevista à Globo, os dois contam que Yaminah está relacionado a justiça, prosperidade e direção.

O nome é derivado do árabe Yameen (يمين), que significa "direita" ou "lado direito" — usado em juramentos e votos solenes, segundo o g1. No Oriente Médio, isso está associado a bençãos, boa sorte e força. A adição do sufixo "-ah" transformaria Yameen em Yaminah, "aquela que é abençoada".

Culto às Iyami

A família de Yaminah conta que o padre teria dito que "existe um culto das Iyamis" como justificativa para não citar o nome da menina. 

De acordo com o Centro Cultural Oduduwa, as Iyami são "zeladoras da existência e guardiãs do destino" na cultura do povo iorubá.

"As Iyami Oxorongá representam o poder ancestral feminino e os elementos místicos da mulher em seu duplo aspecto: protetor e generoso, perigoso e destrutivo. Todos os orixás femininos são detentores deste poder", informa o centro.

O que dizem a família e a Arquidiocese 

Veja abaixo os posicionamentos da família, através do escritório Diogo Ferrari Advocacia, e da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro:

Nota da família

O escritório Diogo Ferrari Advocacia informa que presta assistência jurídica ao casal e à sua filha, vítima de discriminação durante cerimônia de batismo. 

No ato religioso, o sacerdote se recusou a pronunciar o nome da criança por este não ter origem cristã. O que deveria ser um momento de fé, acolhimento e espiritualidade transformou-se em constrangimento e exclusão. 

Entendemos que tal conduta fere princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade religiosa, o direito à igualdade, e o respeito à diversidade cultural. 

Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis para que o ocorrido não permaneça sem resposta e para que essa família seja respeitada em sua fé, sua identidade e sua ancestralidade. 

Este caso representa não apenas a dor de uma família, mas também um debate maior sobre a necessidade de respeito à pluralidade cultural e religiosa no Brasil.

Nota da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

A Arquidiocese do Rio de Janeiro tomou conhecimento acerca da celebração do Batismo realizado na Paróquia Santos Anjos, no Leblon, próxima à Cruzada São Sebastião, no dia 16 de agosto. 

Esclarecemos que o Batismo de crianças foi celebrado corretamente, segundo o Ritual Romano do Batismo de Crianças (tradução portuguesa para o Brasil, segunda edição típica). De acordo com esse rito, o nome das crianças a serem batizadas não é mencionado em todos os momentos da celebração, mas em um momento específico previsto pela liturgia. O ritual foi seguido fielmente, com o nome desejado pela família sendo devidamente pronunciado e registrado no livro paroquial, bem como na lembrança de Batismo entregue aos pais. 

O Código de Direito Canônico, no Cânon 855, dispõe que “os pais, padrinhos e pároco cuidem para que não seja imposto nome estranho ao sentido cristão”. Em algumas ocasiões, sacerdotes podem oferecer orientações pastorais sobre a escolha de nomes, mas estas têm caráter exclusivamente aconselhativo e jamais constituem impedimento ou recusa do sacramento. 

A Arquidiocese repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com o acolhimento, com o diálogo respeitoso e com o respeito à diversidade cultural de nosso povo. Permanecemos à disposição para prestar informações adicionais e colaborar com a correta compreensão dos fatos.

