Família afirma que padre se recusou a dizer nome de bebê durante batismo por "não ser cristão"; veja vídeo

— O padre chamou a minha sogra, antes de começar o batismo, e falou que ele não falaria o nome da nossa filha porque não era um nome cristão. Aí, a gente foi conversar na sacristia com ele, e ele falou que o nome dela estava ligado a um culto religioso e que por isso não falaria o nome dela — diz Marcelle Turan, mãe da menina, em entrevista à TV Globo.