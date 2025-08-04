Fábio Assunção relembra abuso na infância: "Não sabia formular que aquilo era assédio"

Durante o quadro Pode Perguntar, exibido no Fantástico do último domingo (3), o ator Fábio Assunção relembrou um episódio de abuso durante a infância.
O artista contou que, aos nove anos, foi assediado por um vizinho, que o atraiu para sua casa com revistas adultas e tentou tocá-lo.
— Saí correndo. Eu não sabia formular que aquilo era assédio, contei para minha família e desacreditaram — contou o ator.
Aos 53 anos, a revelação foi feita durante uma conversa com pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no quadro Pode Perguntar.
Trajetória do ator
Durante o programa, Fábio também comentou sobre sua carreira e o enfrentamento da dependência química.
— Se eu quisesse apagar alguma coisa da minha vida, é como se eu apagasse quem eu sou hoje — refletiu o ator. — O que eu vivi me mostrou exatamente isso, que sou um ser humano — concluiu ele.