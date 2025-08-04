Viral

Revelação
Notícia

Fábio Assunção relembra abuso na infância: "Não sabia formular que aquilo era assédio"

Revelação foi feita em quadro exibido no "Fantástico"

Zero Hora

Enviar email
Estevam Avellar/Divulgação Globo
Ator Fábio Assunção, de 53 anos.

Durante o quadro Pode Perguntar, exibido no Fantástico do último domingo (3), o ator Fábio Assunção relembrou um episódio de abuso durante a infância. 

O artista contou que, aos nove anos, foi assediado por um vizinho, que o atraiu para sua casa com revistas adultas e tentou tocá-lo. 

— Saí correndo. Eu não sabia formular que aquilo era assédio, contei para minha família e desacreditaram — contou o ator. 

Aos 53 anos, a revelação foi feita durante uma conversa com pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no quadro Pode Perguntar. 

Trajetória do ator

Durante o programa, Fábio também comentou sobre sua carreira e o enfrentamento da dependência química.

— Se eu quisesse apagar alguma coisa da minha vida, é como se eu apagasse quem eu sou hoje — refletiu o ator. — O que eu vivi me mostrou exatamente isso, que sou um ser humano — concluiu ele. 

Confira o momento



GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: