Apropriação cultural das Havaianas? Por que brasileiros estão incomodados com o "Estilo Copenhagen"

"Honestamente, o fato das Havaianas estarem se tornando populares não só na Europa, como no resto do mundo, não me incomoda. O que me incomoda nessa europeização é que usar Havaianas fora de casa está sendo visto como algo chique só porque elas estão se tornando populares na Europa, quando os brasileiros já fazem isso o tempo todo e muitas vezes sem recebidos com negatividade, especialmente no exterior", disse ela em conversa com a revista norte-americana Foot Wear News.