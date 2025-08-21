Apropriação cultural das Havaianas? Por que brasileiros estão incomodados com o "Estilo Copenhagen"

Havaianas se tornou um item de moda bastante cobiçado no exterior. A situação, porém, não tem agradado muito os brasileiros. A empresa de calçados, conhecida por produzir tradicionais chinelos de borracha, se tornou uma tendência que passeia entre as passarelas ao tapete vermelho.
A marca vem chamando atenção em países europeus e nos Estados Unidos, figurando, inclusive, na Semana de Moda, e em conjunto com outras marcas, como Dolce & Gabbana, Zara, entre outras.
Em 2024, na Copenhagen Fashion Week (CPHFW), o calçado apareceu como elemento de destaque e levou muitas pessoas a aderirem à marca durante o verão, principalmente pela vertente do street style, que foi uma característica do evento.
Segundo eles, há um "jeito Copenhagen" de usar Havaianas que nada mais é: misturar o casual com o chique. Situação essa que tem causado frustração aos vídeos dos gringos utilizando a marca dessa forma.
"Como explico para as pessoas na rua que estou usando minhas Havaianas no estilo descolado de Copenhagen?", dizia uma das legendas de uma publicação de agosto do ano passado, em que entusiastas da moda compartilhavam imagens usando chinelos da marca durante o verão.
Julie Carolina de Castro, brasileira e influencer, publicou um vídeo no TikTok criticando a onda e tentando criar a própria tendência.
"Usando minha Havaianas como uma verdadeira brasileira. Por que diabos precisamos europeizar tudo?", escreveu ela. O vídeo teve mais de 1,5 milhão de visualizações.
Diferença cultural
No Brasil, os chinelos Havaianas são considerados acessíveis e práticos, e são comumente utilizados na praia e até mesmo no dia a dia. Além disso, se tornaram um símbolo cultural brasileiro.
Klara Gomes, também influenciadora brasileira, compartilhou um vídeo no TikTok criticando a "gentrificação das Havaianas" pelos europeus.
"Honestamente, o fato das Havaianas estarem se tornando populares não só na Europa, como no resto do mundo, não me incomoda. O que me incomoda nessa europeização é que usar Havaianas fora de casa está sendo visto como algo chique só porque elas estão se tornando populares na Europa, quando os brasileiros já fazem isso o tempo todo e muitas vezes sem recebidos com negatividade, especialmente no exterior", disse ela em conversa com a revista norte-americana Foot Wear News.
Na opinião da influenciadora, associar a Havaianas a outras nacionalidades é "desrespeitoso e inaceitável".
Ela também publicou um vídeo no TikTok questionando essa associação.
"Eu não sou brasileira (sou argentina), mas senti DOR quando vi o jeito Copenhage", disse uma usuária do TikTok nos comentários da publicação.
"Vocês não podem julgar os brasileiros por ficarem chateados, porque vocês simplesmente estão simplificando a única peça que todas as classes sociais usam no nosso país. Havaianas não foram feitas para serem trocadas por uma que pareça mais "rica", a questão é que todos usam do mesmo jeito! No fim das contas, vocês podem fazer o que quiserem, mas os brasileiros sabem a verdade", diz outra menina nos comentários.
Novas coleções
Enquanto isso, a marca segue atraindo novos fãs, com colaborações que incluem marcas como Dolce Gabbana e Gigi Hadid.
Em junho deste ano, foi anunciado um acordo de distribuição exclusiva da marca nos Estados Unidos e Canadá com o Eastman Group. A dupla irá trabalhar em uma coleção durante todo 2025 para que o novo modelo esteja pronto para a temporada de 2026.
Em setembro, a Havaianas também deve revelar seu primeiro modelo impresso em 3D, durante a Semana da Moda de Copenhague.