Disney brasileira? Cacau Show anuncia parque de diversões e promete a maior montanha-russa da América Latina

De uma pequena produção de trufas feitas em casa para um império do chocolate e, agora, para o universo dos parques de diversão. A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, está construindo um complexo temático em Itu, no interior paulista, a 100 quilômetros de São Paulo.
Batizado de Cacau Park, o projeto prevê um investimento de R$ 2 bilhões e inauguração em 2027. A aposta é transformar a marca em um destino turístico, levando ao público uma experiência que vá além da compra de bombons.
Com isso, a estimativa é atrair cerca de 3 milhões de visitantes por ano, em um mercado que movimenta mais de R$ 8 bilhões no Brasil.
Segundo o empresário Alexandre Costa, fundador da empresa, apenas 3% dos brasileiros conseguem viajar ao exterior para conhecer parques de diversão.
— Teremos uma tarifa social para conseguir levar o maior número de pessoas ao parque — afirmou Costa em conversa com a revista Exame.
A montanha-russa como símbolo
A montanha-russa é tida como o cartão de visitas do Cacau Park, e promete ser a maior e mais rápida da América Latina.
Com 55 metros de altura e velocidade de 120 km/h em cinco segundos, o brinquedo terá capacidade para receber mil pessoas por hora em dois trens de 16 lugares cada.
Além disso, o parque reunirá ainda mais de 50 atrações, entre áreas temáticas, espaços interativos e uma fábrica de chocolate que mostrará ao público a história da marca.
O projeto inclui ainda um shopping a céu aberto, restaurantes e dois hotéis com 1.330 quartos. O Cacau Park terá áreas inspiradas tanto na história da empresa quanto em universos de fantasia. Entre os destaques estão:
- City Walk: boulevard de entrada com lojas e restaurantes no estilo dos grandes parques internacionais;
- Fábrica Show: espaço que recria o processo de produção do chocolate, com experiências imersivas;
- Vila La Creme: dedicada à trajetória de Alexandre Costa, com atrações como carrinhos bate-bate em forma de Fusca;
- Floresta do Cacau: área temática com natureza e personagens encantados;
- Aventura Maia: templos e pirâmides em cenários inspirados nas civilizações antigas.
Da trufa ao império do chocolate
A trajetória da Cacau Show começou em 1988, quando Alexandre Costa, então com 17 anos, fabricou ovos de Páscoa em casa para cumprir uma encomenda que o fornecedor não conseguiu entregar.
O negócio cresceu e se tornou uma rede com quase 5 mil pontos de venda e mais de 22 mil funcionários.
Em 2024, o faturamento da empresa chegou a R$ 6,2 bilhões, alta de 21% em relação ao ano anterior. A meta para 2025 é alcançar R$ 8,4 bilhões.
No mundo, marcas como Hershey’s, Ferrari e Prada já transformaram seus nomes em parques e experiências. No Brasil, o setor é marcado por contrastes: enquanto o Beto Carrero World, em Santa Catarina, se consolidou com 2 milhões de visitantes por ano, projetos como Playcenter, em São Paulo, e Terra Encantada, no Rio de Janeiro fecharam as portas.
As novidades do Cacau Park podem ser acompanhadas no perfil oficial do empreendimento no Instagram, @cacaupark.