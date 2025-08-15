Dia dos Solteiros é hoje: veja cinco práticas da Lei da Atração para atrair um amor

O Dia dos Solteiros é celebrado nesta sexta-feira (15) no Brasil. A data, focada em quem não tem um parceiro romântico, pode servir de incentivo a quem deseja estar em um relacionamento. Abaixo, veja dicas de como usar a Lei da Atração para conseguir um amor.
Em entrevista ao podcast PodDelas, a influenciadora Franciny Ehlke revelou que usou a Lei da Atração para conquistar um romance com um empresário bilionário, "manifestando" as características do parceiro ideal escrevendo em um caderno. "Tive certeza que era ele", disse ela. Esse relato reforça o poder do pensamento positivo e da intenção direcionada.
Segundo Nanda Silveira, especialista em esoterismo e Lei da Atração, é possível cocriar um relacionamento saudável e cheio de afeto ao alinhar mente, coração e vibração.
— A Lei da Atração não é sobre forçar algo a acontecer, mas sobre se tornar magnética para aquilo que você deseja viver — explica.
A seguir, ela compartilha cinco práticas poderosas para quem quer manifestar um amor verdadeiro com leveza, intenção e autoconhecimento. Veja!
Cinco dicas para atrair um amor com a Lei da Atração
A seguir, Nanda Silveira compartilha cinco práticas poderosas para quem quer manifestar um amor verdadeiro com leveza, intenção e autoconhecimento. Confira:
1. Seja aquilo que você deseja atrair
Antes de buscar um parceiro(a) com determinadas qualidades, pergunte-se: "Eu já cultivo isso em mim?".
Se você quer um amor leve, respeitoso e afetuoso, comece oferecendo isso a si. Tudo começa na relação que você tem consigo.
2. Visualize como se já fosse real
A visualização criativa é uma ponte entre o desejo e a realidade. Dedique alguns minutos por dia para imaginar cenas do relacionamento dos seus sonhos. Como seria estar com essa pessoa? O que fariam juntos? Sinta como se já estivesse vivendo tudo isso. Seu cérebro e o universo respondem à sua vibração.
3. Cuide da sua energia e da sua autoestima
Autoestima não é vaidade — é energia. Quando você se ama e se valoriza, passa a atrair pessoas que reconhecem a sua luz. Relacionamentos saudáveis começam com limites bem definidos e com o entendimento do que você realmente merece viver.
4. Agradeça como se já estivesse vivendo
Gratidão é uma das linguagens mais potentes do universo. Escreva frases como: "Sou grata(o) por viver um relacionamento leve, saudável e cheio de amor". Essa prática simples reforça sua fé e sinaliza ao universo que você está pronto(a) para receber.
5. Escreva uma carta mágica ou lista da sua pessoa ideal
Coloque no papel todas as características que deseja em um parceiro(a): físicas, emocionais, espirituais e até hábitos do dia a dia. Pode ser em forma de carta — como se você estivesse escrevendo para essa pessoa — ou uma lista bem específica. Isso ajuda a clarear sua intenção e alinhar sua energia com esse amor que você quer viver.
Por Lucas Siciliano