Defesa de Hytalo Santos anuncia que deixou o caso envolvendo o influenciador, que foi alvo de busca e apreensão; entenda

A defesa de Hytalo Santos informou, na última quarta-feira (13), que deixou o caso do influenciador, investigado por suposta exposição e exploração de crianças e adolescentes.
O nome de Hytalo ganhou projeção nacional após ser citado no vídeo "Adultização", publicado no dia 6 de agosto pelo youtuber Felca. Na gravação, que já ultrapassa 38 milhões de visualizações, o criador de conteúdo expõe casos de exploração infantil nas redes sociais e aponta supostas práticas do paraibano.
A saída do defensor acontece em meio a novas ações judiciais e policiais. Nesta semana, a Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hytalo, em um condomínio de Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.
Ao chegar, a Polícia Militar encontrou o imóvel praticamente esvaziado. O condomínio informou que o influenciador havia retirado equipamentos eletrônicos antes da operação, segundo o g1.
Medidas da Justiça
A decisão judicial também ordenou que redes sociais e plataformas suspendam todos os perfis do influenciador e apaguem conteúdos com participação de crianças ou adolescentes.
Hytalo está proibido de manter contato com os menores citados no processo e teve o acesso às redes bloqueado. Além disso, foi determinada a desmonetização dos conteúdos publicados.
O juiz responsável pelo caso afirmou que a saída de Hytalo do condomínio poderá ser avaliada como tentativa de dificultar a investigação.
— Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e, se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva — disse ao Jornal Nacional.
Plataformas
O Google, dono do YouTube, declarou que ainda não foi intimado formalmente, mas já iniciou a remoção de vídeos e a desmonetização do canal. O TikTok informou ter banido o perfil de Hytalo pela segunda vez, após um bloqueio anterior em 2023. Já o Instagram mantém a conta fora do ar desde sexta-feira (8).
Mesmo com as ordens judiciais, perfis do influenciador no Facebook e no Instagram ainda estavam acessíveis na tarde de quarta-feira. A Meta, responsável pelas duas plataformas, não respondeu aos questionamentos.
Entenda o caso
O caso de Hytalo Santos vinha sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba antes da repercussão do vídeo de Felca, mas ganhou força após a citação.
No conteúdo produzido pelo youtuber, são detalhados como os algoritmos das redes podem facilitar a exposição de menores. Além disso, ele denuncia perfis que, na sua percepção, exploram adolescentes para gerar engajamento e lucro.
No caso específico de Hytalo, a promotora Ana Maria França afirmou que a apuração começou após denúncias de vizinhos sobre festas no condomínio onde o influenciador morava, em Bayeux.
Relatos indicavam eventos que seguiam até a madrugada, com adolescentes fazendo topless para mostrar tatuagens, circulação de jovens em motos dentro do condomínio e consumo de bebidas alcoólicas.
Inquérito
Segundo a promotora, essas denúncias resultaram na abertura de inquérito e na coleta de provas. O MP informou que Hytalo foi ouvido em 30 de maio de 2025.
As vítimas não foram novamente chamadas para depoimento, a fim de evitar revitimização. O influenciador também já havia prestado esclarecimentos em outro processo sobre a exposição de menores, no qual negou as acusações.
Quem é Hytalo Santos
Hytalo Santos é um influenciador digital paraibano que construiu uma audiência milionária com vídeos curtos no Instagram e TikTok, muitas vezes mostrando festas, brincadeiras e interações com adolescentes.
Natural de Cajazeiras, interior da Paraíba, a convivência com eles era mostrada diariamente no perfil, e os menores, chamados por Santos de "minhas crias" viraram personagens nos conteúdos dele. As investigações do MPPB indicam que parte dessas gravações incluía situações inadequadas para menores de idade.
Ainda não foi informado se o influenciador já tem um novo defensor.