De chinelos e embriagado, homem participa de corrida de rua: "Para tirar a ressaca"

"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac", escreveu o perfil oficial do município.