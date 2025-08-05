De chinelos e embriagado, homem participa de corrida de rua: "Para tirar a ressaca"

Uma corrida de rua realizada no último domingo (27), no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, terminou com uma cena inusitada: um homem apareceu no meio da competição vestindo chinelos e visivelmente embriagado. O registro viralizou nas redes sociais.
Sem fazer parte da lista de competidores, ele percorreu os oito quilômetros da prova ao lado dos atletas, cruzou a linha de chegada e ainda recebeu uma medalha de participação.
— Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr para tirar a ressaca — contou Isaque, o protagonista do episódio, em um vídeo publicado em perfil criado por amigos nas redes sociais.
Apesar de não ter celular, o paraense ganhou uma conta feita especialmente para compartilhar os desdobramentos da situação. Ele já conta com mais de 180 mil seguidores.
Corrida, medalha e repercussão
A prova foi promovida por uma academia local e percorreu ruas do centro da cidade. Embora não estivesse inscrito oficialmente, Isaque acompanhou os corredores durante todo o trajeto e arrancou risadas do público, que torceu por ele até a chegada.
Nas redes sociais, a própria academia entrou na brincadeira e publicou vídeos com registros de Isaque ao longo da prova.
Até a prefeitura de Garrafão do Norte entrou no clima. Em postagem nas redes sociais, divulgou um vídeo em que o novo "atleta" aparece treinando pelas ruas da cidade, desta vez sóbrio e usando tênis apropriado.
"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac", escreveu o perfil oficial do município.