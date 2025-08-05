Viral

Cena inusitada
De chinelos e embriagado, homem participa de corrida de rua: "Para tirar a ressaca"

Isaque correu oito quilômetros sem estar inscrito em prova no interior do Pará; registro viralizou nas redes sociais

@academia_mundo_fitness_ / Instagram/Reprodução
Embriagado, Isaque ganhou medalha após participar de corrida de rua.

Uma corrida de rua realizada no último domingo (27), no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, terminou com uma cena inusitada: um homem apareceu no meio da competição vestindo chinelos e visivelmente embriagado. O registro viralizou nas redes sociais.

Sem fazer parte da lista de competidores, ele percorreu os oito quilômetros da prova ao lado dos atletas, cruzou a linha de chegada e ainda recebeu uma medalha de participação.

— Eu tinha bebido e, quando vi aquela multidão, pensei: vou correr para tirar a ressaca — contou Isaque, o protagonista do episódio, em um vídeo publicado em perfil criado por amigos nas redes sociais.

Apesar de não ter celular, o paraense ganhou uma conta feita especialmente para compartilhar os desdobramentos da situação. Ele já conta com mais de 180 mil seguidores.

Corrida, medalha e repercussão

A prova foi promovida por uma academia local e percorreu ruas do centro da cidade. Embora não estivesse inscrito oficialmente, Isaque acompanhou os corredores durante todo o trajeto e arrancou risadas do público, que torceu por ele até a chegada.

Nas redes sociais, a própria academia entrou na brincadeira e publicou vídeos com registros de Isaque ao longo da prova. 

Até a prefeitura de Garrafão do Norte entrou no clima. Em postagem nas redes sociais, divulgou um vídeo em que o novo "atleta" aparece treinando pelas ruas da cidade, desta vez sóbrio e usando tênis apropriado.

"Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade. Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaac", escreveu o perfil oficial do município.


