Aos 65 anos, Sergio Kato tenta reconstruir a vida longe dos palcos e do cinema. O ator e modelo, que já atuou ao lado de astros de Hollywood e participou de novelas da Globo, passou dificuldades financeiras nos Estados Unidos e chegou a viver como morador de rua. Hoje, depende de doações e mora no interior de Minas Gerais.