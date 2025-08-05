Aos 65 anos, Sergio Kato tenta reconstruir a vida longe dos palcos e do cinema. O ator e modelo, que já atuou ao lado de astros de Hollywood e participou de novelas da Globo, passou dificuldades financeiras nos Estados Unidos e chegou a viver como morador de rua. Hoje, depende de doações e mora no interior de Minas Gerais.
Sérgio Luiz Pereira nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira no teatro O Tablado, referência na formação de artistas no país. Nos anos 1980, trabalhou como ator, cantor e dançarino em espetáculos do Scala Rio. Em 1982, serviu à Força Aérea Brasileira e, pouco depois, decidiu tentar a sorte no exterior.
Assim, Kato se mudou para os Estados Unidos em 1985. Lá, estudou inglês e se formou em teatro, cinema e televisão na Universidade da Califórnia (UCLA). A formação abriu portas para trabalhos em Hollywood, onde participou de filmes ao lado de nomes como Brooke Shields, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.
Carreira internacional
O primeiro papel no cinema veio em 1984, no filme brasileiro Bete Balanço. Depois, Kato esteve em produções americanas, como Brenda Starr. Também atuou como dublê em O Predador e Braddock 2: O Início da Missão.
Fora das telas, construiu carreira como modelo internacional, com campanhas para Calvin Klein, Polo Ralph Lauren e Giorgio Armani.
No Brasil, voltou a ganhar destaque em 1997 ao integrar o elenco da novela A Indomada, da TV Globo, no papel de Arnold.
Tentativa de recomeço
Com o tempo, porém, a carreira de Sergio Kato foi interrompida por dificuldades pessoais e financeiras. Sem contratos e sem família por perto, acabou vivendo nas ruas nos Estados Unidos.
Há cerca de dois anos, retornou ao Brasil e passou a depender de doações para sobreviver. Hoje, vive afastado do meio artístico, no interior de Minas Gerais.