Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodríguez em casamento após quase 10 anos juntos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão se casar. Nesta segunda-feira (11), a modelo, empresária e influenciadora anunciou o noivado ao publicar uma foto nas redes sociais exibindo um anel de diamantes.
Na legenda, escreveu: "Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas". O romance entre o craque português e Georgina começou em 2016, quando ela trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci em Madrid.
Desde então, os dois passaram a ser vistos juntos em viagens e eventos, consolidando a relação. O casal tem duas filhas: Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, de 2022. Ronaldo também é pai de outros três filhos.
Apesar de estarem juntos desde 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram o casamento civil. Em abril de 2022, eles anunciaram a gravidez de gêmeos, mas um dos bebês morreu pouco depois do parto. Na época, Georgina descreveu o período como o mais difícil de sua vida.
Quem é Georgina Rodríguez
Nascida em Buenos Aires, em 27 de janeiro de 1994, Georgina se mudou ainda criança para Jaca, no norte da Espanha, onde cresceu e se tornou cidadã espanhola.
Antes de ganhar fama internacional, trabalhou como babá, garçonete e empregada doméstica. Também atuou em lojas de luxo, como Gucci e Prada. Com o tempo, construiu uma carreira no mundo da moda e dos negócios.
Em 2021, lançou sua própria marca de roupas, OM by G, e no ano seguinte estreou como protagonista da série documental Soy Georgina, da Netflix, que mostra seu cotidiano, sua vida ao lado de Cristiano Ronaldo e momentos íntimos da família.