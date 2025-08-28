Havaianas ameaçada? Conheça o Dune Sandal, chinelo que virou febre entre celebridades; veja preço

Um chinelo de borracha, simples à primeira vista e muito parecido com as tradicionais Havaianas, virou objeto de desejo no mundo da moda.
O item em questão é a Dune Sandal, lançado pela grife The Row, das irmãs atrizes Mary-Kate e Ashley Olsen, que alcançou status de acessório de luxo. A sandália já foi vista nos pés de celebridades como Kendall Jenner, Jennifer Lawrence, Zoë Kravitz e Jonathan Bailey.
Com design minimalista, a peça entrou no radar da indústria e foi apontada como o produto mais desejado do segundo trimestre de 2025 pelo ranking internacional Lyst, que monitora tendências globais de moda.
O valor, no entanto, não tem nada de popular: cada par é vendido por US$ 690 (cerca de R$ 4,3 mil). Ainda segundo o ranking Lyst, o Dune Sandal chegou a registrar crescimento de 162% nas buscas online, especialmente durante o verão europeu. Veja abaixo o crescimento nos dados de busca no Google Trends.
O que é a The Row?
Fundada em 2006, a The Row aposta em peças discretas, de longa duração e com estética minimalista. O Dune Sandal sintetiza essa proposta: feito em borracha, simples no formato, mas elevado ao status de acessório fashion.
A marca americana, que enfrentou dificuldades financeiras durante a pandemia, vive atualmente o seu melhor momento.
Em 2024, estreou justamente no ranking global do Lyst entre as grifes mais procuradas do mundo, muito impulsionada pela bolsa Margaux, um dos itens mais cobiçados da moda atualmente.
Atualmente, a The Row fatura mais de US$ 100 milhões anuais, com produção limitada e preços altos, enquanto mantém a reputação de ser referência em "sofisticação silenciosa", o chamado quiet luxury.