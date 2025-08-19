Como surgiu o "Bobbie Goods"? Artista revela como criou os livros para colorir

Os livros de colorir Bobbie Goods se tornaram uma verdadeira febre, sobretudo no Brasil. A criadora por trás das ilustrações, Abbie Goveia, falou sobre a inspiração para desenvolver o universo.
A artista contou que começou fazendo um rápido esboço por dia, apenas por diversão.
— Frequentemente, ilustrava pequenos momentos da minha própria vida. Com o tempo, percebi que esses desenhos do cotidiano transmitiam algo muito doce e cativante — refletiu, em entrevista à CNN.
Na sequência, ela começou a perceber que os personagens se repetiam nos desenhos. Aos poucos, o mundo dos Bobbie Goods foi tomando forma.
A personagem Momo, favorita da autora, é inspirada na sua cachorrinha da infância.
Ainda durante a entrevista à CNN, Abbie contou que lançou o primeiro livro da linha em 2021. Atualmente, são cinco livros disponíveis.
O sucesso dos livros de Bobbie Goods
A estética ganhou força com os livros de colorir criados por Abbie, que assina como Bobbie Goods, e publicados pela editora Harper Collins.
Com visual nostálgico e traços amigáveis, os exemplares têm papel grosso e são procurados por quem busca relaxar ou apenas por inspiração criativa.
Entre os títulos lançados oficialmente estão:
- Dias Quentes
- Dias Frios
- Do Dia pra Noite
- Isso e Aquilo
- Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods.
O valor varia entre R$ 20 e R$ 70, enquanto kits de canetinhas indicadas para colorir as páginas podem custar até R$ 200.
A popularidade dos livros gerou versões não autorizadas, compartilhadas em PDF por redes sociais e fóruns. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.