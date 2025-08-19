Viral

Como surgiu o "Bobbie Goods"? Artista revela como criou os livros para colorir

A ilustradora norte-americana finalizou o primeiro modelo do livro há cinco anos

Sikoya/Bobbie Goods Official
A editora Harper Collins é responsável pela publicação dos livros.

Os livros de colorir Bobbie Goods se tornaram uma verdadeira febre, sobretudo no Brasil. A criadora por trás das ilustrações, Abbie Goveia, falou sobre a inspiração para desenvolver o universo. 

A artista contou que começou fazendo um rápido esboço por dia, apenas por diversão. 

— Frequentemente, ilustrava pequenos momentos da minha própria vida. Com o tempo, percebi que esses desenhos do cotidiano transmitiam algo muito doce e cativante — refletiu, em entrevista à CNN.

Na sequência, ela começou a perceber que os personagens se repetiam nos desenhos. Aos poucos, o mundo dos Bobbie Goods foi tomando forma.

A personagem Momo, favorita da autora, é inspirada na sua cachorrinha da infância. 

Ainda durante a entrevista à CNN, Abbie contou que lançou o primeiro livro da linha em 2021. Atualmente, são cinco livros disponíveis

O sucesso dos livros de Bobbie Goods

A estética ganhou força com os livros de colorir criados por Abbie, que assina como Bobbie Goods, e publicados pela editora Harper Collins.

Com visual nostálgico e traços amigáveis, os exemplares têm papel grosso e são procurados por quem busca relaxar ou apenas por inspiração criativa.

Entre os títulos lançados oficialmente estão:

  1. Dias Quentes
  2. Dias Frios
  3. Do Dia pra Noite
  4. Isso e Aquilo 
  5. Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods

O valor varia entre R$ 20 e R$ 70, enquanto kits de canetinhas indicadas para colorir as páginas podem custar até R$ 200.

A popularidade dos livros gerou versões não autorizadas, compartilhadas em PDF por redes sociais e fóruns. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.

