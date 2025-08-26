Como jovem de 24 anos fez reunião com CEO da Meta e saiu com oferta de US$ 250 milhões

Um encontro olho no olho com Mark Zuckerberg foi o suficiente para mudar o rumo da carreira de Matt Deitke, pesquisador de inteligência artificial (IA) de apenas 24 anos.
O jovem, que havia recusado uma proposta de US$ 125 milhões (R$ 680 milhões), acabou aceitando se juntar ao núcleo de IA da Meta depois que o fundador da empresa dobrou a aposta: agora, o contrato prevê US$ 250 milhões (R$ 1,36 bilhão) em quatro anos, com até US$ 100 milhões pagos já no primeiro ano.
A negociação tornou Deitke uma das figuras mais cobiçadas do Vale do Silício e reforçou a guerra acirrada entre gigantes da tecnologia para atrair especialistas capazes de liderar a corrida pela chamada "superinteligência artificial".
Quem é Matt Deitke?
Deitke é considerado um dos jovens talentos mais promissores da área. Ele iniciou doutorado na Universidade de Washington, mas deixou a vida acadêmica para se dedicar à pesquisa aplicada no Instituto Allen de IA (AI2), em Seattle, nos Estados Unidos.
No laboratório criado por Paul Allen, cofundador da Microsoft, ele liderou o desenvolvimento do Molmo, um chatbot multimodal que interpreta texto, imagem e áudio. O projeto foi premiado na NeurIPS 2022, uma das maiores conferências de inteligência artificial do mundo.
Em novembro de 2024, fundou a startup Vercept, voltada para agentes de IA autônomos. Com apenas 10 funcionários, a empresa atraiu rapidamente investidores de peso, como Eric Schmidt (ex-CEO do Google) e Jeff Dean (cientista-chefe da Google DeepMind). No início de 2025, a Vercept já havia levantado US$ 16 milhões em rodada de financiamento.
Como foi a negociação
A investida da Meta começou ainda no início de 2025. Zuckerberg ofereceu US$ 125 milhões para que Deitke se juntasse à equipe que trabalha no chamado "Laboratório de Superinteligência all-star".
No entanto, o pesquisador recusou, alegando que não queria perder a liberdade de experimentar com sua própria empresa. A insistência do fundador da Meta, no entanto, mudou o rumo da negociação.
Zuckerberg reapresentou a proposta, desta vez com cifras ainda mais altas: US$ 250 milhões. O jovem pesquisador consultou amigos e investidores próximos e aceitou a segunda oferta milionária.
O episódio lembra até contratações do esporte internacional. Para efeito de comparação, Neymar foi vendido pelo Barcelona ao PSG em 2017 por US$ 257 milhões, valor próximo ao que a Meta decidiu investir em um único cientista.
No Vale do Silício, a corrida por talentos já é vista, inclusive, como um "mercado de atletas", com pacotes de remuneração que ultrapassam barreiras antes reservadas a grandes executivos. Além da Meta, rivais como OpenAI, Google DeepMind e xAI travam disputas semelhantes.
O que está em jogo?
Para Zuckerberg, a contratação de Deitke é parte de um plano maior. A Meta já destinou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) ao laboratório que busca desenvolver sistemas de IA capazes de ultrapassar o desempenho humano em diferentes áreas.
Segundo o executivo, o objetivo é construir ferramentas que não apenas fortaleçam os negócios da empresa, mas também ampliem a autonomia dos usuários:
— Estou extremamente otimista de que a superinteligência ajudará a humanidade a acelerar nosso ritmo de progresso. Mas talvez ainda mais importante seja o potencial da superinteligência para inaugurar uma nova era de empoderamento pessoal, na qual as pessoas terão maior autonomia para melhorar o mundo nas direções que escolherem — afirmou Zuckerberg em julho deste ano.