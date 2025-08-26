Como jovem de 24 anos fez reunião com CEO da Meta e saiu com oferta de US$ 250 milhões

O jovem, que havia recusado uma proposta de US$ 125 milhões (R$ 680 milhões), acabou aceitando se juntar ao núcleo de IA da Meta depois que o fundador da empresa dobrou a aposta: agora, o contrato prevê US$ 250 milhões (R$ 1,36 bilhão) em quatro anos, com até US$ 100 milhões pagos já no primeiro ano.