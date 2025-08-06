Quer criar seu próprio livro para colorir? Saiba como fazer imagens no estilo "Bobbie Goods"

Entre os títulos lançados oficialmente estão Dias Quentes, Dias Frios, Do Dia pra Noite, Isso e Aquilo e Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods. O valor varia entre R$ 20 e R$ 70, enquanto kits de canetinhas indicadas para colorir as páginas podem custar até R$ 200.