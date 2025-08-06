Quer criar seu próprio livro para colorir? Saiba como fazer imagens no estilo "Bobbie Goods"

Febre entre adolescentes e adultos, os desenhos no estilo Bobbie Goods podem ser recriados diretamente no ChatGPT, inclusive por quem utiliza a versão gratuita da ferramenta de inteligência artificial.
Basta fazer o upload de uma imagem e usar o prompt certo (veja abaixo, no passo a passo) para gerar uma ilustração com traços arredondados, linhas suaves e aparência infantil, como nos livros de colorir da artista norte-americana Abbie "Bobbie" Goveia.
Já para quem assina o plano Plus, o acesso é ilimitado e mais rápido. A assinatura custa US$ 20 (cerca de R$ 110), ou R$ 95 no aplicativo para celular.
Como transformar fotos em desenhos para colorir no ChatGPT
A criação dos desenhos no estilo Bobbie Goods pode ser feita com qualquer foto simples, de pessoas, paisagens ou objetos. O processo ocorre dentro da conversa com o ChatGPT. Veja o passo a passo:
- Escolha uma foto com poucos elementos
- Imagens com composição clara e boa iluminação funcionam melhor
- Envie a imagem para o ChatGPT
- O upload pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular
- Use o seguinte prompt: "Transforme esta imagem em um desenho para colorir: linhas pretas grossas e suaves, traço simples e arredondado, sem sombreamento, com aparência infantil e amigável, personagens com rostos redondos, expressões delicadas, composição limpa, fundo detalhado, mas sem poluição visual, cenário acolhedor, tudo em preto e branco como página de livro de colorir. Para o solicitado, utilize como referência o traço do livro de colorir Bobbie Goods."
- Aguarde a resposta da IA. O tempo de geração pode variar conforme o número de solicitações do momento
- Com a imagem criada, você pode salvar o desenho e imprimi-lo. O arquivo pode ser salvo, impresso ou compartilhado para colorir depois
Dicas para melhores resultados
- Prefira fotos bem iluminadas e com fundo neutro
- Evite imagens com excesso de elementos ou pessoas
- Foque em um único objeto ou personagem central
Como fazer imagem estilo Bobbie Goods com outras IAs?
Além do ChatGPT, outras ferramentas com inteligência artificial permitem fazer imagens personalizadas de desenhos no estilo Bobbie Goods. Veja algumas opções:
Plataformas pagas
- Midjourney: oferece comandos detalhados e resultados personalizáveis. Planos a partir de US$ 10 (R$ 54) mensais
- Deep Dream Generator: utiliza algoritmos da OpenAI para transformar imagens. Planos a partir de US$ 3,99 (R$ 21,89) mensais
Plataformas gratuitas
- getimg.ai: gera imagens sem necessidade de assinatura. Para melhores resultados, o ideal é utilizar prompts em inglês
- Grok (X/Twitter): integrada à rede social, a IA pode ser usada por alguns usuários gratuitamente por um limite de tentativas
- Gemini (Google): versão com geração de imagens foi integrada recentemente à IA
O sucesso dos livros de Bobbie Goods
A estética ganhou força com os livros de colorir criados por Abbie, que assina como Bobbie Goods, e publicados pela editora Harper Collins.
Com visual nostálgico e traços amigáveis, os exemplares têm papel grosso e são procurados por quem busca relaxamento ou inspiração criativa.
Entre os títulos lançados oficialmente estão Dias Quentes, Dias Frios, Do Dia pra Noite, Isso e Aquilo e Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods. O valor varia entre R$ 20 e R$ 70, enquanto kits de canetinhas indicadas para colorir as páginas podem custar até R$ 200.
A popularidade dos livros gerou versões não autorizadas, compartilhadas em PDF por redes sociais e fóruns. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.