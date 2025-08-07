Como desativar a localização em tempo real no Instagram? Veja passo a passo

O Instagram começou a liberar, nesta quinta-feira (7), um novo recurso que permite compartilhar a localização em tempo real com seguidores mútuos selecionados. A novidade, que integra um mapa interativo no aplicativo, é opcional, mas pode ser ativada com poucos toques.
Mesmo assim, por questões de segurança e privacidade, muitos usuários preferem manter o rastreamento desligado. Por isso, quem não quiser aparecer no mapa pode manter a função desativada ou ocultar o ponto exato onde está, ficando "invisível".
O novo Mapa exibe a última localização ativa de amigos, desde que eles tenham optado por compartilhar essa informação.
Também é possível explorar publicações feitas em lugares específicos, como shows, restaurantes e pontos turísticos.
Como desativar a localização no Instagram
O recurso vem desativado por padrão, mas, caso tenha sido habilitado, é possível desligá-lo a qualquer momento nas configurações do próprio aparelho.
Como desativar a localização do Instagram no Android?
- Vá em "Configurações"
- Selecione "Aplicativos"
- Procure pelo Instagram na lista de aplicativos
- Escolha a opção "Permissões"
- Clique em "Localização"
- Selecione "Não permitir"
Como desativar a localização do Instagram no iPhone?
- Acesse "Ajustes"
- Selecione a opção "Privacidade e Segurança"
- Após, clique em "Serviços de Localização"
- Procure por Instagram;
- Selecione "Nunca"
Atalho pelo próprio mapa do Intagram
- Abra o Mapa no aplicativo
- Ative o Modo Stealth, que oculta seu ponto no mapa para todos
Mais novidades do Instagram
A atualização que trouxe o mapa também inclui outras novas funções na rede social, como:
- Repost de Reels no feed: permite republicar vídeos de outros usuários, com crédito ao autor original. O conteúdo aparece em uma aba própria de republicações
- Nova aba "Amigos" no Reels: reúne vídeos curtidos ou comentados por pessoas próximas, com recomendações personalizadas
Segundo a Meta, dona do Instagram, o mapa já começou a ser liberado e será disponibilizado gradualmente para os usuários.