Como desativar a localização em tempo real no Instagram? Veja passo a passo

Função opcional aparece em mapa interativo para usuários; recurso foi adicionado com novo feed de republicados

Mapa interativo mostra localização dos usuários.

O Instagram começou a liberar, nesta quinta-feira (7), um novo recurso que permite compartilhar a localização em tempo real com seguidores mútuos selecionados. A novidade, que integra um mapa interativo no aplicativo, é opcional, mas pode ser ativada com poucos toques. 

Mesmo assim, por questões de segurança e privacidade, muitos usuários preferem manter o rastreamento desligado. Por isso, quem não quiser aparecer no mapa pode manter a função desativada ou ocultar o ponto exato onde está, ficando "invisível"

O novo Mapa exibe a última localização ativa de amigos, desde que eles tenham optado por compartilhar essa informação. 

Também é possível explorar publicações feitas em lugares específicos, como shows, restaurantes e pontos turísticos.

Como desativar a localização no Instagram

O recurso vem desativado por padrão, mas, caso tenha sido habilitado, é possível desligá-lo a qualquer momento nas configurações do próprio aparelho.

Como desativar a localização do Instagram no Android?

  1. Vá em "Configurações"
  2. Selecione "Aplicativos"
  3. Procure pelo Instagram na lista de aplicativos
  4. Escolha a opção "Permissões"
  5. Clique em "Localização"
  6. Selecione "Não permitir"

Como desativar a localização do Instagram no iPhone?

  1. Acesse "Ajustes"
  2. Selecione a opção "Privacidade e Segurança"
  3. Após, clique em "Serviços de Localização"
  4. Procure por Instagram;
  5. Selecione "Nunca"

Atalho pelo próprio mapa do Intagram

  • Abra o Mapa no aplicativo
  • Ative o Modo Stealth, que oculta seu ponto no mapa para todos

Mais novidades do Instagram

Recurso esta sendo disponibilizado para alguns usuários.

A atualização que trouxe o mapa também inclui outras novas funções na rede social, como:

  • Repost de Reels no feed: permite republicar vídeos de outros usuários, com crédito ao autor original. O conteúdo aparece em uma aba própria de republicações
  • Nova aba "Amigos" no Reels: reúne vídeos curtidos ou comentados por pessoas próximas, com recomendações personalizadas

Segundo a Meta, dona do Instagram, o mapa já começou a ser liberado e será disponibilizado gradualmente para os usuários. 

