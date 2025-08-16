Como CEO gastou o limite do cartão de crédito para criar empresa vendida por R$ 4,2 bilhões

A ausência de investidores combinada com escassez de recursos fez Katlin Smith abrir mão do conforto para fundar a Simple Mills. O esgotamento do capital surtiu efeito e a empresa se tornou referência no mercado de lanches naturais nos Estados Unidos.
Em 2012, Katlin trabalhava como consultora de gestão. Então com 22 anos, ela mantinha um estilo de vida agitado e muitas vezes recorria a alimentos processados e embalados. Após passar por momentos em que não se sentia bem, a jovem decidiu mudar sua dieta.
Katlin começou a experimentar receitas de muffins sem grãos, baseados em uma dieta paleolítica — que exclui alimentos processados, açúcares, bebidas, cereais e leguminosas do cardápio.
Após um mercado local aceitar comprar os muffins da consultora, a cozinha da casa de Katlin, em Atlanta, virou um espaço de produção individual, segundo o NPR. A jovem começou a focar na expansão do negócio.
Crescimento do negócio e venda bilionária
Enquanto buscava o apoio de investidores, Katlin Smith manteve a Simple Mills em funcionamento com recursos próprios durante quase dois anos. E para isso, foi preciso usar ao máximo o limite dos cartões de crédito, vender o carro e esgotar todas as economias, de acordo com a Exame.
O esforço teve retorno: em 2014, a empresa conseguiu financiamento superior a US$ 2 milhões de investidores institucionais.
— Acredito que resiliência é provavelmente uma das maiores coisas que você precisa ter para conseguir financiamento — contou a CEO da Simple Mills no podcast How I Built This.
Hoje, a empresa expandiu e conseguiu espaço como uma das principais marcas de lanches naturais dos Estados Unidos, com produtos vendidos em mais de 30 mil lojas.
O crescimento no mercado levou a Simple Mills a ser adquirida pela gigante alimentícia americana Flower Foods por US$ 795 milhões, equivalente a R$ 4,2 bilhões.
"Criei esta empresa em 2012 acreditando que os alimentos têm um poder tremendo para desencadear mudanças significativas. Doze anos depois, tenho muito orgulho do que nossa equipe incrivelmente talentosa conquistou e da marca única que construímos juntos", escreveu Katlin Smith em sua conta no LinkedIn.