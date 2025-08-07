Cidade terá prédio de 320 metros e promete "rivalizar" com Balneário Camboriú; entenda

O One Tower, em Balneário Camboriú, está prestes a perder o posto de torre mais alta da América Latina. Isso porque Punta del Este, no Uruguai, será o novo endereço do edifício recordista: o Cipriani Resort Residences & Casino. Orçado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões), o empreendimento será construído em etapas a partir de 2026.
A torre principal terá 320 metros de altura, superando o atual recorde brasileiro e colocando o balneário uruguaio no topo do ranking latino-americano. O projeto combina hotelaria cinco estrelas, cassino e apartamentos de alto padrão.
Além disso, o novo complexo está sendo erguido no terreno do antigo Hotel San Rafael, ícone do glamour de Punta del Este desde 1948. O endereço já foi ponto de encontro de celebridades, aristocratas e figuras influentes da América do Sul.
Agora, a área será transformada pelo grupo Cipriani e pelo arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, conhecido por projetos de grande escala ao redor do mundo.
Complexo de luxo
A primeira etapa do Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este, prevista para 2026, inclui um hotel cinco estrelas com 64 quartos, restaurante, bar, lounge VIP, espaço para eventos e clube de praia.
O Cassino Cipriani terá mais de 300 estações de jogos e um clube privativo, prometendo resgatar o clima sofisticado da vida noturna tradicional do balneário.
Na segunda fase, prevista para 2027, serão entregues mais 120 suítes e 68 residências, entre elas a torre que vai bater o recorde de altura.
Os apartamentos terão janelas do chão ao teto, pé-direito de 3,4 metros e vista panorâmica para o mar, além de sistemas de automação para serviços como concierge e segurança. Os preços partem de US$ 1,725 milhão (aproximadamente R$ 9,4 milhões) por unidade.
Torre mais alta da América Latina
Com 320 metros de altura, a torre residencial deve liderar o ranking latino-americano por pelo menos seis anos.
O recorde só deve ser batido em 2033, quando está prevista a inauguração da Senna Tower, projetada para chegar a 550 metros, em Balneário Camboriú.
Veja o ranking dos 10 prédios mais altos do mundo em 2025
A disputa pelo topo também é acirrada no cenário global. Confira os edifícios mais altos do planeta:
- Burj Khalifa – 828 metros (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
- Merdeka 118 – 678,9 metros (Kuala Lumpur, Malásia)
- Shanghai Tower – 632 metros (Xangai, China)
- Abraj Al Bait – 601 metros (Meca, Arábia Saudita)
- Ping An Finance Centre – 599,1 metros (Shenzhen, China)
- Lotte World Tower – 555,7 metros (Seul, Coreia do Sul)
- One World Trade Center – 541,3 metros (Nova York, EUA)
- Tianjin CTF Finance Centre – 530 metros (Tianjin, China)
- Guangzhou CTF Finance Centre – 530 metros (Guangzhou, China)
- CITIC Tower – 528 metros (Pequim, China)