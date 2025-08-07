Viral

Recordista... até 2033
Cidade terá prédio de 320 metros e promete "rivalizar" com Balneário Camboriú; entenda

Complexo contará com investimento de US$ 500 milhões e entrega prevista a partir de 2026; será o maior prédio da América Latina até a finalização da Senna Tower, em SC

Zero Hora

ipriani Resort Residences & Casino/Divulgação
Orçado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões), o empreendimento será construído em etapas a partir de 2026.

O One Tower, em Balneário Camboriú, está prestes a perder o posto de torre mais alta da América Latina. Isso porque Punta del Este, no Uruguai, será o novo endereço do edifício recordista: o Cipriani Resort Residences & Casino. Orçado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões), o empreendimento será construído em etapas a partir de 2026.

A torre principal terá 320 metros de altura, superando o atual recorde brasileiro e colocando o balneário uruguaio no topo do ranking latino-americano. O projeto combina hotelaria cinco estrelas, cassino e apartamentos de alto padrão.

Além disso, o novo complexo está sendo erguido no terreno do antigo Hotel San Rafael, ícone do glamour de Punta del Este desde 1948. O endereço já foi ponto de encontro de celebridades, aristocratas e figuras influentes da América do Sul. 

Agora, a área será transformada pelo grupo Cipriani e pelo arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, conhecido por projetos de grande escala ao redor do mundo.

Complexo de luxo

A primeira etapa do Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este, prevista para 2026, inclui um hotel cinco estrelas com 64 quartos, restaurante, bar, lounge VIP, espaço para eventos e clube de praia. 

O Cassino Cipriani terá mais de 300 estações de jogos e um clube privativo, prometendo resgatar o clima sofisticado da vida noturna tradicional do balneário.

Na segunda fase, prevista para 2027, serão entregues mais 120 suítes e 68 residências, entre elas a torre que vai bater o recorde de altura. 

ipriani Resort Residences & Casino/Divulgação
Apartamentos terão janelas do chão ao teto.

Os apartamentos terão janelas do chão ao teto, pé-direito de 3,4 metros e vista panorâmica para o mar, além de sistemas de automação para serviços como concierge e segurança. Os preços partem de US$ 1,725 milhão (aproximadamente R$ 9,4 milhões) por unidade.

Torre mais alta da América Latina

Com 320 metros de altura, a torre residencial deve liderar o ranking latino-americano por pelo menos seis anos

O recorde só deve ser batido em 2033, quando está prevista a inauguração da Senna Tower, projetada para chegar a 550 metros, em Balneário Camboriú.

Veja o ranking dos 10 prédios mais altos do mundo em 2025

A disputa pelo topo também é acirrada no cenário global. Confira os edifícios mais altos do planeta:

  1. Burj Khalifa – 828 metros (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
  2. Merdeka 118 – 678,9 metros (Kuala Lumpur, Malásia)
  3. Shanghai Tower – 632 metros (Xangai, China)
  4. Abraj Al Bait – 601 metros (Meca, Arábia Saudita)
  5. Ping An Finance Centre – 599,1 metros (Shenzhen, China)
  6. Lotte World Tower – 555,7 metros (Seul, Coreia do Sul)
  7. One World Trade Center – 541,3 metros (Nova York, EUA)
  8. Tianjin CTF Finance Centre – 530 metros (Tianjin, China)
  9. Guangzhou CTF Finance Centre – 530 metros (Guangzhou, China)
  10. CITIC Tower – 528 metros (Pequim, China)
