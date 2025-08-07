Cidade terá prédio de 320 metros e promete "rivalizar" com Balneário Camboriú; entenda

O One Tower, em Balneário Camboriú, está prestes a perder o posto de torre mais alta da América Latina. Isso porque Punta del Este, no Uruguai, será o novo endereço do edifício recordista: o Cipriani Resort Residences & Casino. Orçado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões), o empreendimento será construído em etapas a partir de 2026.