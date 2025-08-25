Cidade japonesa quer limitar o uso de celular a duas horas diárias; entenda

A cidade de Toyoake, no centro do Japão, quer fazer algo inédito: pedir aos usuários de smartphone que limitem seu tempo de uso do aparelho para duas horas diárias fora do ambiente de trabalho ou escolar.
A proposta da cidade tem como objetivo, de acordo com o prefeito Masafumi Koki, "prevenir o uso excessivo de dispositivos que causem problemas de saúde física e mental, incluindo problemas de sono".
O rascunho da proposta solicita aos estudantes do Ensino Fundamental que evitem o uso dos celulares após as 21h e aconselha que alunos do Ensino Médio e adultos não o utilizem após as 22h.
A repercussão à proposta foi negativa nas redes sociais, classificada por muitos como pouco realista. As reações adversas à proposta obrigaram o prefeito a esclarecer que o limite no uso não é obrigatório e que o texto reconhece que os smartphones são "úteis e indispensáveis na vida diária".
A votação será feita na próxima semana e, se aprovada, a norma entrará em vigor a partir de outubro.