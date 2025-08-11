Raridade no céu: terça-feira terá chuva de meteoros, conjunção de Vênus e Júpiter e a Lua perto de Saturno; saiba como observar

O amanhecer desta terça-feira (12) promete ser especial para observadores do céu noturno. Isso porque três eventos astronômicos estarão em destaque: a conjunção entre Vênus e Júpiter, a passagem da Lua ao lado de Saturno e o pico da chuva de meteoros Perseidas.
Segundo o professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Heller & Jung, de Taquara, no Rio Grande do Sul, será possível observar os meteoros durante as próximas duas madrugadas, com maior intensidade a partir da meia-noite, olhando para o quadrante nordeste do Rio Grande do Sul.
Assim, o fenômeno continuará visível até o amanhecer, embora a claridade crescente e a presença da Lua quase cheia possam dificultar a visualização.
— A partir da meia-noite, é o horário mais indicado para quem quiser acompanhar. Mesmo com a Lua iluminando bastante, ainda será possível ver alguns meteoros até o amanhecer — explica Jung.
Chuva de meteoros Perseidas
As Perseidas acontecem todos os anos, quando a Terra cruza a trilha de fragmentos deixada pelo cometa Swift-Tuttle. Esses detritos entram na atmosfera em alta velocidade, queimando e formando os rastros luminosos conhecidos como "estrelas cadentes".
O cometa, que passou pela última vez em 1991, tem núcleo de cerca de 26 quilômetros de diâmetro, mais de duas vezes o tamanho do asteroide associado à extinção dos dinossauros.
Já o nome Perseidas vem da constelação de Perseu, ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar.
Como essa constelação fica no hemisfério norte, a observação no sul do Brasil é mais restrita. No entanto, em locais escuros e afastados da poluição luminosa, ainda é possível registrar as ocorrências na madrugada.
Lua e Saturno e conjunção de Vênus e Júpiter
Pouco antes das 5h, os dois planetas mais brilhantes do céu se alinham, formando uma conjunção visível a olho nu.
O encontro será na direção nordeste, na constelação de Gêmeos, e o uso de binóculos simples permitirá perceber com mais nitidez os "discos planetários". Os astros estarão separados por apenas um grau, o que equivale a dois diâmetros de Lua cheia.
Já a Lua, iluminada em cerca de 88%, passará próxima de Saturno na manhã de terça, na constelação de Peixes. O momento de maior aproximação ocorrerá às 9h34min, mas, devido à claridade do dia, não será possível observar a olho nu nesse horário.
Ainda assim, nas horas que antecedem o amanhecer, quem estiver atento poderá ver o planeta dourado relativamente perto da Lua.
Como observar os fenômenos?
Para aproveitar os três eventos, é recomendável buscar um local aberto, com horizonte desobstruído e distante de iluminação artificial. A observação dos meteoros é favorecida a partir da meia-noite, olhando para o nordeste.
A conjunção entre Vênus e Júpiter poderá ser vista a olho nu antes do nascer do sol, e a aproximação da Lua com Saturno, nas últimas horas da madrugada. Binóculos ou pequenos telescópios podem ajudar a detalhar a experiência, mas não são indispensáveis.
Dicas de observação para os eventos astrônomicos
- Escolha um local escuro: prefira áreas afastadas de iluminação urbana, com céu aberto e horizonte livre.
- Chuva de meteoros Perseidas: melhor entre meia-noite e o amanhecer, olhando para o quadrante nordeste.
- Conjunção de Vênus e Júpiter: visível a olho nu na direção leste, pouco antes do nascer do sol (por volta das 5h).
- Lua e Saturno: mais fácil de observar nas últimas horas da madrugada, antes que a claridade do dia aumente.
- Equipamentos: binóculos ou telescópios podem melhorar a visualização, mas não são absolutamente necessários.