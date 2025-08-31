CEO transformou o "bico" de final de semana em empresa que alcançou faturamento milionário

O faturamento de US$ 5,5 milhões da Busy Bee Jumpers demonstra o sucesso e a estabilidade da empresa, que atualmente conta com três franquias, vendidas em 30 dias após a conclusão do documento de divulgação.
O cenário favorável é resultado do foco do empresário Sal Longo no trabalho, que adaptou a oferta de aluguel de brinquedos com foco na otimização nas entregas e aumento na produtividade ao longo dos anos. O planejamento estratégico permitiu que a projeção da receita para 2025 seja elevada para US$ 7 milhões.
"Bico" do fim de semana transformado em empresa
Depois que dois sócios de Longo compraram um pula-pula para ser usado em duas creches, os pais das crianças passaram a alugar o brinquedo para festas nos fins de semana. Com 18 anos na época, ele se tornou entregador do equipamento e encontrou uma oportunidade de negócio.
— Na minha primeira entrega, havia três crianças pulando de pura empolgação e os pais ficaram tão felizes que me deram uma gorjeta. Pensei: "Isso é diferente, estamos criando memórias para as famílias" — conta em entrevista a Entrepreneur.
O impulso para transformar o emprego secundário na principal fonte de renda aconteceu depois que o empresário terminou o ensino superior aos 22 anos. Na época, ele e os dois amigos começaram com uma receita de US$ 200 mil a US$ 250 mil, expandindo a área de entrega.
A criação de um site para o Busy Bee Jumpers, aliado à concentração do tempo e energia no trabalho, impulsionaram a receita para US$ 750 mil.
Reestruturação para crescer
Antes de 2020, o faturamento de US$ 3 milhões era gerado por uma gama diversificada de serviços, como eventos corporativos, caminhões de sorvete, brinquedos mecânicos, noites de cinema e outros equipamentos com pouco retorno. Os números positivos não foram suficientes para manter a operação, devido ao alto custeio e margem apertada.
Em um movimento ousado, ele decidiu vender vários equipamentos, ficando com pula-pulas, toboáguas, pistas de obstáculos e tendas.
— Foi como simplificar o cardápio de um restaurante: assim que focamos, escalamos muito mais rápido. Faturamos US$ 5,5 milhões em 2024 e estamos a caminho de US$ 7 milhões em 2025 porque dobramos a aposta nas peças de alta margem que as pessoas realmente querem — relata.
Paixão pelo trabalho
Com fé na proposta da Busy Bee Jumpers desde o primeiro momento, o CEO confessa que tem dificuldade de parar de trabalhar.
— Tenho dificuldade em sair do escritório porque adoro estar aqui — revela.