CEO trabalha uma vez por semana, tem o próprio horário e comanda empresa que faturou US$ 1,25 milhão em 2024

Durante quatro dias da semana, o americano Mike O'Dell trabalha como enfermeiro anestesista, em turnos de 10 horas. No quinto dia, ele atua como CEO da Legit Kits, empresa focada em colchas e tecidos que faturou US$ 1,25 milhão em 2024.
Para Mike, o trabalho de enfermeiro não é fácil — o ambiente cirúrgico, a pressão e a necessidade de ter alguém para cobri-lo caso precise ir ao banheiro, almoçar ou beber água. O trabalho na Legit Kits oferece o contrário:
— Posso tomar café da manhã, posso ir à academia. Eu estabeleço meu próprio horário — contou ele, em entrevista à CNBC.
Comodidade com os próprios horários
Transformar o hobby em um negócio que funcione bem sem a presença constante do CEO e ainda garantir bom faturamento foi o ideal atingido por Mike O’Dell. O dono da Legit Kits trabalha na empresa de colchas e tecidos uma vez por semana e leva os filhos na escola antes de iniciar a jornada de trabalho, definida por ele mesmo.
Aos 50 anos, ele decidiu não largar o emprego e mantém uma rotina pesada trabalhando como enfermeiro anestesista em Oklahoma, onde ganha US$ 240 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) por ano.
Visão de negócio
Quando criou cobertores com o tema da saga Star Wars para os dois filhos usando o processo de base de patchwork (costura de retalhos para criar uma peça maior), O’Dell percebeu que o acolchoamento (quilting) era mais fácil do que o imaginado.
Então, ele decidiu em 2020 abrir a empresa de fabricação e venda de kits de quilting com dois designers gráficos para criar a arte e padrões da técnica e outro profissional para cortar o tecido e enviar as colchas.
Quatro anos depois, a Legit Kits teve uma arrecadação de US$ 1,25 milhão em vendas online, segundo a CNBC Make It. O equilíbrio nas contas permitiu que a empresa investisse em um novo armazém, no qual realiza suas operações.
A empresa que fatura US$ 117 mil por mês com vendas online com uma estrutura enxuta de sete funcionários em tempo integral e quatro designers freelancers.
CEO criativo
O homem, que há duas décadas aprendeu a costurar para criar a fantasia do Halloween, atualmente testa amostra de cores, aprova designs e também ajuda a divulgar a empresa a novos clientes e varejistas.
Em 2025, o empresário planeja receber um salário de US$ 50 mil por sua atuação como CEO e diretor criativo.
— O esgotamento que sinto no hospital me alimenta com energia para fazer outra coisa por mim — diz.
Crescimento sustentável
Mesmo com estratégias para expandir o negócio, O’Dell não pretende viver do salário gerado a partir dos lucros da empresa, pois o valor é menor que os rendimentos como enfermeiro anestesista.
— Eu teria que vender Legit Kits até oito dígitos por ano [para considerar fazer disso meu trabalho de tempo integral]... e quero que meus filhos frequentem a faculdade — reflete.