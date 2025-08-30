CEO trabalha duas horas por dia e compartilha dicas preciosas para outras pessoas lucrarem no seu ramo

Dedicar menos de meio turno do dia ao trabalho parece impensável para um CEO, exceto para Dennis Tinerino, que destina duas horas do dia para as atividades profissionais. O americano investiu em quatro domínios para internet em 2014 e agora seu portfólio conta com até dez mil endereços online.
No entanto, até chegar ao sucesso, Tinerino enfrentou dificuldades por adquirir conhecimento sozinho sobre o mercado e os cuidados para evitar problemas durante a compra. Hoje, ele expande seu conhecimento através de uma newsletter com novidades sobre o setor e com dicas das melhores oportunidades de investimento.
Aprendizado com o negócio já andando
A primeira vez em que Tinerino se interessou pela compra de domínios na internet foi em 2014, quando se deparou com o nome à venda enquanto lançava um novo site. Com valor acima do orçamento e dicas de outros investimentos, ele passou a mergulhar fundo no tema.
Depois de pesquisar em blogs e fóruns, ele investiu US$ 36 em quatro domínios. Menos de dois meses depois, um dos endereços (LawyerBoss.com) foi vendido por US$ 700, ganho 19 vezes maior que o investimento inicial.
O preço do aprendizado veio com erros na trajetória do negócio, como problemas com domínios que infringem marcas registradas.
— Eu não estava pensando em marcas registradas na época e entrei em contato com empresas que possuíam marcas semelhantes ao meu nome. Esse erro me rendeu uma série de ameaças legais e cartas de cessação e desistência. Felizmente, consegui resolver cada situação em bons termos, encontrando um acordo com as partes envolvidas — disse em entrevista ao portal Entrepreneur.
Organização do tempo
O trabalho de duas horas por dia, que chega no máximo a 80 horas no mês, são divididas entre a gestão, busca por novos estoques, fechamento de negócio e marketing de saída. A administração diária de portfólio contribui para nenhuma tarefa passar desapercebida, evitando erros futuros.
Mesmo com horas de dedicação para se manter atualizado, o investidor se sente livre para administrar o negócio de onde quiser, adaptando as regras da jornada.
Expansão do conhecimento
Para compartilhar seu conhecimento com novos investidores, Tinerino passou a produzir desde 2019 a newsletter Domain Smoke, divulgando oportunidades de compra dos domínios para internet e divulgando informações sobre o setor.
— Ao longo dos anos, como investidor, me vi diante de dezenas de milhares de domínios sendo leiloados ou expirando todos os dias. Por mais excelentes que fossem esses nomes, eu sabia que não poderia comprar todos, mas também não queria que essas oportunidades passassem despercebidas por outros investidores — pontua.