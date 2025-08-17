CEO recusou vender negócio por US$ 500 mil há 10 anos — hoje, a empresa vale US$1,2 bilhão

Um trabalho de faculdade foi a inspiração para o americano Jake Loosararian empreender em um negócio inovador. O caminho ao sucesso não foi sem desafios: o CEO da Gecko Robotics considerou desistir, quando recebeu a oferta de US$ 500 mil pela empresa, em 2015. Agora, uma década depois, o negócio vale US$ 1,25 bilhão.