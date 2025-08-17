CEO recusou vender negócio por US$ 500 mil há 10 anos — hoje, a empresa vale US$1,2 bilhão

Um trabalho de faculdade foi a inspiração para o americano Jake Loosararian empreender em um negócio inovador. O caminho ao sucesso não foi sem desafios: o CEO da Gecko Robotics considerou desistir, quando recebeu a oferta de US$ 500 mil pela empresa, em 2015. Agora, uma década depois, o negócio vale US$ 1,25 bilhão.
A história da empresa focada em inteligência artificial (IA) e robótica começou em 2012. Loosararian e colegas de Engenharia Elétrica na Pennsylvania’s Grove City College, nos Estados Unidos, construíram um robô de 18 quilos.
Com um scanner ultrassônico para escalar e escanear as paredes de uma usina elétrica, a máquina tinha como objetivo identificar problemas que necessitariam de reparos caros, como rachaduras ou corrosão, segundo a CNBC.
Loosararian decidiu transformar o projeto de aula em um negócio após se formar, em 2013. O engenheiro seguiu adiante, mesmo com a falta de incentivo da família e professores:
— Todo mundo me disse: não faça — contou ele, em entrevista à CNBC.
O começo tortuoso
Loosararian conta que foram quase três anos de luta para dar vidar à Gecko Robotics: trabalhando cem horas semanais, dormindo nos sofás de amigos, lidando com a falta de dinheiro e tendo caldeiras de usinas de energia como local de trabalho.
O esforço, somado ao emprego em automação de sistemas, fizeram com que o engenheiro conseguisse reunir cerca de US$ 40 mil, suficientes para tirar a empresa do papel.
Durante o período, Loosararian considerou desistir, mas a ideia de trabalhar para outra pessoa não o agradava muito — ele queria ter o próprio negócio. Além disso, o contato com seus clientes o convenciam que sua empresa teria um futuro:
— O que me ajudou a superar isso foi passar tempo com os clientes e ouvir o quão importante era resolver o problema. Isso me deu o incentivo que eu precisava para sentir que não estava apenas me enganando — contou o CEO.
Crescimento e faturamento
Em 2016, a resiliência da Loosararian finalmente rendeu frutos. A Gecko foi aceita na aceleradora de startups Y Combinator, do Vale do Silício, abrindo caminho para a empresa obter financiamentos.
Nos últimos três anos, a empresa passou a valer quase o dobro: em 2023, a Gecko foi avaliada em US$ 633 milhões. Neste ano, após uma rodada de arrecadação de fundos, está valendo US$ 1,25 bilhão.
Hoje, a Gecko fabrica robôs equipados com tecnologia de IA que podem escalar paredes, voar e até nadar para inspecionar e coletar dados sobre infraestruturas críticas, como usinas de energia, pontes, represas e equipamentos militares.
Os clientes da empresa incluem a Marinha dos Estados Unidos, a operadora de usinas de energia NAES e a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, conforme a empresa.
Os desafios enfrentados no começo da Gecko Robotics apenas serviram de incentivo para Loosararian:
— Essas cicatrizes permitem que você aja com confiança, coragem e vontade de tornar (seus objetivos) realidade. Isso é muito útil. Só foi possível por meio desse refinamento de passar pelo inferno.