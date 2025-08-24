CEO foi abandonado em caçamba quando bebê, lavou carro, faliu e agora comanda empresa de R$ 220 milhões

Em 2016, Alex voltou a trabalhar como gerente geral em uma empresa de saúde e segurança do trabalho, propondo reduzir o salário em troca de comissionamento, sem teto atrelado a resultados. Três meses depois, ele gerou R$ 1,5 milhão em comissões, passando em seguida para o cargo de diretor geral e tornando-se sócio da 4Life Prime tempos depois.