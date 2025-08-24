CEO foi abandonado em caçamba quando bebê, lavou carro, faliu e agora comanda empresa de R$ 220 milhões

Alex Araújo é atualmente CEO da 4Life Prime, empresa que faturou R$ 220 milhões em 2024 e possui uma cartela de mais de 3,6 mil clientes. No entanto, a história de Alex não começou de cima.
Isso porque o resultado construído atualmente só apareceu após anos criando negócios enquanto trabalhava em empresas privadas, passando por dificuldades na vida pessoal e até falindo o primeiro negócio.
O empresário, que recomeçou a jornada como funcionário da companhia de saúde e segurança do trabalho, se vê, inclusive, como um intraempreendedor:
— Eu sou muito bom em trabalhar para as pessoas. Isso significa que sou um intraempreendedor. Sempre busquei fazer bons negócios dentro das empresas — afirma à revista Exame.
História de resistência
Abandonado em uma caçamba de entulho após o nascimento em São Paulo, Alex teve força para ser notado e resgatado.
— A pessoa que me gerou me deixou dentro de uma caçamba com poucas horas de nascido. Foi o meu choro que fez um segurança do hospital me encontrar e me levar para dentro — conta.
Adotado por uma família humilde de quatro filhos de Sorocaba, Alex soube que não era filho biológico do casal que o criou somente após os 14 anos.
Impulso na carreira
Lavar o carro de um CEO espontaneamente foi a primeira virada na carreira de Alex, que passou a trabalhar no setor de vendas da empresa.
Essa oportunidade foi um impulso para o sucesso profissional de Alex, que foi promovido por nove vezes durante os sete anos e meio trabalhados em uma rede bancária.
Por seis anos consecutivos ele foi o primeiro colocado entre os mais de seis mil gerentes de todo Brasil.
A oferta de uma rescisão com valor acima da média no plano de desligamento voluntário da empresa foi o estímulo que faltava para empreender.
Do topo à falência
Desafiado por um sobrinho, Alex adquiriu uma choperia em Sorocaba com 250 mesas atendidas por 50 funcionários. No auge do negócio, aproximadamente três mil clientes movimentavam o local e cinco mil litros de chopp chegaram a ser comercializados mensalmente.
Com a finalização das obras de uma grande empresa na cidade, cerca de 3 mil pessoas que movimentavam a choperia foram embora e a clientela diminuiu. O empreendimento, que fazia sucesso, se sustentou somente até o esgotamento de seus recursos.
Com a ajuda da esposa em mais um momento difícil, ele percebeu que seu talento era ser intraempreendedor, fazendo bons negócios dentro de empresas.
Funcionário se tornou dono
Em 2016, Alex voltou a trabalhar como gerente geral em uma empresa de saúde e segurança do trabalho, propondo reduzir o salário em troca de comissionamento, sem teto atrelado a resultados. Três meses depois, ele gerou R$ 1,5 milhão em comissões, passando em seguida para o cargo de diretor geral e tornando-se sócio da 4Life Prime tempos depois.
O agora sócio então viraria dono da empresa após adquirir a participação do parceiro de negócios, aposentado em 2018. Alex usou o dinheiro da venda de 13 apartamentos na planta com preço abaixo do mercado para dar entrada no valor quitado com “parcelas a perder de vista”.
Novo desafio, resultado diferente
Ao contrário de muitas empresas que interromperam as atividades durante a pandemia de covid-19, o CEO fez um mapeamento para manter as fábricas funcionando com segurança. Ao criar um modelo de testagem nas indústrias cobrindo todos os turnos de trabalho, ele evitou que os funcionários precisassem se deslocar para as clínicas, preservando a produção.
Por 14 meses seguidos, a 4Life Prime negociou com a China e se tornou a pioneira na venda de testes de covid para empresas. Na época, cerca de 12 contêineres por mês atenderam clientes multinacionais no país inteiro, gerando um faturamento de R$ 216 milhões.
O intraempreendedor viu uma oportunidade com a queda do faturamento da empresa após a pandemia quando decidiu se reinventar.
A empresa segue atendendo a multinacionais, mas agora com a realização de exames admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função.
Para o CEO, o sucesso só foi possível com os conselhos e a presença da família.
— Aprendi que é muito importante estar no lugar certo, na hora certa e pronto para fazer o melhor que puder. Relacionamentos sólidos e respeito pelas pessoas abrem portas que o currículo sozinho não abre — pontua.