CEO de gigante do design superou rejeição à ideia e hoje lidera império de US$ 25 bilhões

Em 2007, Melanie Perkins era professora de design gráfico e ouvia reclamações constantes de que os softwares da área eram inacessíveis para a maioria das pessoas. Além disso, à época, eram tidos como difíceis de usar ou até mesmo excessivamente caros.
Movida por esta demanda, ela decidiu criar uma plataforma simples e intuitiva, no qual um bom design pudesse ser produzido mesmo por quem não tem experiência. Foi assim que surgiu o Canva.
A origem do Canva
Batizado inicialmente como Fusion Books, a ferramenta era essencialmente focada em anuários escolares. Enquanto isso, Melanie já idealizava a criação de um programa aprimorado de design gráfico, mas passou por momentos desafiadores.
Ao lado do namorado e cofundador Cliff Obrecht, Melanie dedicou anos para transformar o Canva em realidade. Foram incontáveis reuniões com investidores do Vale do Silício e uma centena de recusas.
Sem capital externo no início, manteve o projeto de pé: usou os lucros do Fusion Books para financiar as operações, validou o modelo de negócio e formou uma equipe pequena, mas capacitada.
O fato novo
A grande virada aconteceu quando o ex-Google Cameron Adams se juntou como cofundador. A partir desse movimento, diversos investidores compraram a ideia.
Lançado oficialmente em 2013, o Canva, 12 anos depois, é avaliado em US$ 25 bilhões, conforme a Exame, e se consolida como uma das maiores startups do mundo.