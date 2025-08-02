Viral

CEO de aplicativo tem "100 filhos", rotina longe das redes sociais e evita tomar café

Empresário evita usar excessivamente o smartphone para minimizar as distrações provocadas pelas notificações

Reprodução / @durov/Instagram
Pavel Durov é responsável pelo Telegram.

Pavel Durov é nascido na Rússia, tem 40 anos, é responsável pelo comando do Telegram e conta com grande influência no mundo da tecnologia. O criador do aplicativo de mensagens, no entanto, é recorrentemente destacado por seus hábitos minimalistas e rigorosos no cotidiano.

Com o propósito de maximizar a clareza mental e a saúde física, o empresário adota a filosofia de "maior liberdade quanto menor for a dependência", segundo ele mesmo. 

E isso se reflete no dia a dia, através da manutenção de uma rotina que ele considera como produtiva, eliminando distrações provocadas pelas notificações do smartphone.

O cotidiano do CEO

Para otimizar a energia e disposição, Pavel começa o dia com exercícios de calistenia, com 200 a 300 flexões e aproximadamente 100 a 300 agachamentos seguidos, completando com flexões de braço e pranchas. Conforme ele, as atividades mantêm a forma física e fortalecem a disciplina mental.

Banhos em água gelada

Outro ritual de Pavel, segundo a revista Exame, é a imersão em água fria, nadando ao ar livre, ou mesmo em casa usando gelo em uma banheira. Para ele, essa exposição é eficaz no aumento da resistência, da produtividade e da força de vontade.

Alimentação específica

O líder do Telegram é adepto da alimentação pescetariana, consumindo somente peixes e frutos do mar selvagens. Ele se abstém de consumir café, açúcar e álcool, evitando também comer carnes processadas, carne vermelha e aves.

Jejum intermitente

Outra questão importante para Durov é a adoção do jejum intermitente com intervalo de seis horas, chegando a fazer somente uma refeição diária. Esse método visa manter o foco e a atenção durante o dia.

Distância dos aplicativos e redes sociais

O empresário se mantém distante do uso indiscriminado de aplicativos, redes sociais e das distrações associadas as notificações.

Pavel valoriza os momentos de solidão e reconhece a importância do sono, prioridade não negociável para manter a saúde mental e a produtividade a longo prazo. Influenciado pelo estoicismo, sua filosofia de vida é de que tudo que acontece é para o melhor.

Os "100 filhos" de Pavel

A parte mais curiosa da vida de Pavel começa quando um amigo com problemas de infertilidade pede ajuda ao CEO há 15 anos. Após a primeira doação de esperma em uma clínica, ele foi convencido a prosseguir com a ação.

Desde então, ele acumula mais de "100 filhos", através das doações de esperma feitas anonimamente. Ele ainda tem material em uma clínica para ser usado futuramente e pretende tornar seu DNA público, caso os filhos almejem se conhecer.

