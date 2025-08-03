CEO acorda às 4h da manhã, é discreto, adepto do trabalho presencial e chefia império de US$ 218 bilhões

Com hábitos discretos e foco no trabalho presencial, Bob Iger faz sua segunda passagem como CEO da Walt Disney Company, gigante avaliada em aproximadamente US$ 218 bilhões.
Em mais de um século de história, a empresa é reconhecida pela indústria cinematográfica e pelo impacto mundial causado por suas produções.
Trajetória de ida e de volta a Disney
Mas antes de tornar o filme Moana 2 um sucesso de bilheteria e aumentar a presença da empresa no streaming, o americano começou sua carreira na ABC, em 1974, chegando à liderança da Disney somente em 2005, com a saída conturbada de Michael Eisner.
Durante os 15 anos em que esteve à frente da Disney em sua primeira passagem, ele promoveu uma mudança de rumos, começando em 2006 com a compra da Pixar Animation Studios, por US$ 7,4 bilhões. Em 2009, foi a vez de adquirir a Marvel Entertainment, ao custo de US$ 4 bilhões. Em 2012, incorporou ainda a Lucasfilm, dona das renomadas franquias Star Wars e Indiana Jones, por US$ 4 bilhões.
Ainda no primeiro período de comando, o americano teve papel decisivo na abertura do parque temático da Disney na China, além da aquisição histórica dos estúdios Fox em 2018, pelo valor de US$ 71,3 bilhões. Essa foi considerada uma das maiores transações do entretenimento.
Conforme a revista Exame, a substituição de Iger, em 2020, não durou muito, pois seu substituto Bob Chapek deixou o cargo dois anos depois. No retorno, em novembro de 2022, o desafio do CEO foi conduzir a empresa em uma nova realidade financeira e em inédito cenário estratégico, trabalhando na consolidação do serviço de streaming.
O chefe da Disney estabelece que durante quatro dias da semana os funcionários atuem presencialmente no ambiente corporativo, a fim de impulsionar a criatividade e aumentar a colaboração da equipe. Para ele, a necessidade de inovação e a proximidade com os colaboradores são ferramentas importantes para fortalecer a empresa.
CEO discreto com a vida pessoal
Apesar da discrição na vida pessoal, Iger segue a cartilha de muitos CEOs, acordando às 4h da manhã para fazer atividades pessoais e mantendo-se longe do smartphone até o começo da jornada de trabalho.
A estratégia do americano para manter a clareza mental também está na prática de exercícios físicos, porém, em ambiente controlado e silencioso. Com frequência, as atividades são realizadas em uma sala escura, com a televisão ligada, mas sem som.
Esse planejamento preciso da rotina do líder de 74 anos faz parte do método para a manutenção do foco e da disciplina no comando do império do entretenimento.