Carreta Furacão acusa CPM 22 de sabotagem durante apresentação: "É inadmissível"

O grupo Carreta Furacão, conhecido pelas coreografias com personagens de fantasia nas ruas, usou as redes sociais para protestar contra a postura da banda CPM 22 durante um evento fechado em Mairiporã, em São Paulo, no último sábado (2).
Em nota divulgada no Instagram na segunda-feira (4), os artistas acusaram o grupo de rock de ter prejudicado diretamente o espetáculo deles durante o evento.
Segundo o comunicado, enquanto cumpriam o horário oficial do show no palco, os integrantes da CPM 22 teriam iniciado a passagem de som e testes de iluminação antes da hora, atrapalhando a execução da performance da Carreta Furacão.
"Houve inclusive redução proposital do volume de nosso som diversas vezes, o que prejudicou severamente a experiência do público e a integridade do espetáculo", afirmou o grupo em nota publicada em suas redes sociais.
"Inadmissível"
A Carreta Furacão destacou que todos os artistas devem atuar em conjunto para proporcionar alegria ao público e repudiou qualquer tipo de sabotagem entre profissionais do entretenimento.
"Assim como o CPM22, somos artistas. Temos uma trajetória que, com muito esforço, conquistou respeito e admiração do povo brasileiro. É inadmissível que qualquer profissional da arte e do entretenimento sabote o trabalho de outros artistas, ainda mais em um espaço onde todos deveriam estar unidos", diz o texto.
O grupo também se solidarizou com os fãs presentes no evento, que esperavam uma apresentação completa e vibrante.
"Seguiremos firmes, como sempre, levando nossa arte, dança e carisma por todo o Brasil, com respeito, humildade e profissionalismo", reforçou a nota.
A banda CPM 22 não se manifestou sobre o caso e não comentou o episódio em seus perfis oficiais.
O que é a Carreta Furacão?
A Carreta Furacão é um grupo artístico brasileiro famoso por apresentações de dança de rua que misturam coreografias animadas e humor, sempre com integrantes fantasiados de personagens populares, como Fofão, Chiquinha, Capitão América, Popeye e Homem-Aranha.
Surgida em Ribeirão Preto, em São Paulo, em 2007, a trupe ficou conhecida por atuações em festas de bairro, eventos particulares e festas infantis, utilizando um trio elétrico.
O grupo ganhou projeção principalmente a partir de vídeos virais na internet, que mostram os dançarinos interagindo com o público, dançando músicas populares e realizando acrobacias nas ruas.