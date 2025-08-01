Camila Fremder vira meme após confundir convites e participar do podcast "errado"

Ao aceitar um convite para participar de um podcast, a roteirista e influenciadora Camila Fremder acabou protagonizando uma das situações mais inusitadas da internet na última quinta-feira (31).
O caso, que viralizou nas redes sociais, começou com um simples equívoco. Camila acreditava que participaria do conhecido Vênus Podcast, comandado por Yasmin Yassine. O convite, porém, era para o Vênus Day Talks, outro programa, apresentado por Renata Alves de Paula.
A confusão começou quando a assessoria de Camila enviou uma lista com convites de diferentes podcasts. Entre eles, o nome "Vênus" chamou a atenção da influenciadora, que reconheceu a marca e confirmou a participação, sem checar os detalhes.
Desconfiança só veio no dia da gravação
No vídeo publicado posteriormente nas redes sociais, Camila contou que só começou a estranhar a situação ao chegar ao local da gravação.
— Achei o estúdio diferente, mas pensei... Bem, faz um tempo que não assisto, talvez tenha passado por uma reformulação — contou.
O desconforto aumentou quando Renata Alves de Paula, apresentadora do Vênus Day Talks, se aproximou para cumprimentá-la. Camila acreditou que se tratava de uma maquiadora.
— Ela abriu a bolsa, passou batom e foi para a bancada — lembrou, rindo da situação.
Só quando entrou no estúdio, prestes a começar a gravação, Camila percebeu que estava no programa errado.
— Vi um caderno com o nome do podcast e, embaixo, escrito "conversa da mulher madura". Aí entendi que não estava onde imaginava — relatou.
"Climão" e repercussão nas redes
Nas redes sociais, Camila descreveu o episódio como a "definição de climão". O vídeo em que ela narra a confusão rapidamente se espalhou e trechos da entrevista passaram a circular como memes.
Ao final do desabafo, a influenciadora ressaltou que foi bem recebida pela equipe do Vênus Day Talks e pediu que o mal-entendido não servisse de pretexto para ataques.
— Acho que não é uma boa ideia ter o mesmo nome de outro podcast. Talvez seja legal mudar. Mas estou falando isso só para evitar que vire uma situação de ataques. Essa não é minha intenção — pontuou.
Quem é Camila Fremder
Aos 43 anos, Camila Fremder é conhecida por vídeos bem-humorados em que satiriza o cotidiano e o universo das redes sociais. Publicitária de formação, ficou famosa como criadora do podcast É Noia Minha?, no qual trata, com leveza, temas como ansiedades, paranoias e fofocas.
Além de roteirista e apresentadora, Camila também é escritora. Já publicou livros infantis e títulos voltados ao público adulto, como Adulta Sim, Madura Nem Sempre e De Repente, Adolescente.
Ela foi casada por uma década com Antônio Lee, filho de Rita Lee, e é mãe de Arthur, um dos netos da cantora, falecida em 2023.