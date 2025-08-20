Influencer Gato Preto é preso em São Paulo após acidente com Porsche; Bia Miranda estava no carro

O influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi preso na manhã desta quarta-feira (20) em São Paulo. A detenção ocorreu por volta das 10h, no bairro do Tremembé, na zona norte da capital paulista, segundo a Polícia Militar. O motivo da prisão não foi informado.
Mais cedo, Gato Preto havia se envolvido em um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste. O Porsche conversível em que ele estava com a namorada, a também influencer Bia Miranda, bateu em um Hyundai Creta e, em seguida, atingiu um poste de semáforo. O veículo ficou destruído.
A colisão aconteceu por volta das 6h30min. Segundo o motorista do Creta, o Porsche teria avançado o sinal vermelho antes do impacto. O filho do condutor do Creta, que também estava no carro, sofreu um ferimento na mão e foi encaminhado ao pronto-socorro, em Moema.
"Perdi R$ 1 milhão e meio"
Logo depois do acidente, o influenciador Gato Preto publicou vídeos nas redes sociais reclamando do prejuízo:
— Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave.
Nos stories, horas antes, ele ainda exibiu fotos de uma balada que frequentou com Bia. Nas imagens, apareciam bebidas alcoólicas. Depois, já em um carro de aplicativo, o influenciador exibiu a mão ferida e escreveu que "só queria voltar para a casa".
No local do acidente, quando a polícia chegou, Gato Preto já havia saído. Ele não realizou o teste do bafômetro.
Durante a manhã, o veículo seguia no local, completamente destruído, mas não atrapalhava o trânsito na região.
Recentemente, Bia Miranda e Gato Preto foram alvos da Operação Desfortuna, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, na ação, investigava um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o chamado "Jogo do Tigrinho".
Quem é Bia Miranda?
Anna Beatryz Miranda, conhecida como Bia Miranda, tem 20 anos e soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida ao participar da edição de 2022 do reality show A Fazenda, onde alcançou o segundo lugar.
Além disso, ganhou notoriedade como "neta" da cantora Gretchen, apesar de a ligação ser apenas afetiva, a relação se construiu a partir do namoro da mãe de Bia, Jenny Miranda, com Thammy Miranda, filho de Gretchen. O vínculo acabou, mas a fama da influencer permaneceu.
Desde então, Bia esteve envolvida em diversas controvérsias, incluindo disputas públicas com a mãe e relacionamentos conturbados.
Em 2023, teve o primeiro filho, Kaleb, com o DJ Rafael Buarque. Hoje, é mãe também de Maysha, fruto da relação com Gato Preto.
Quem é Gato Preto?
Samuel Sant’anna, 28 anos, é influenciador digital e soma cerca de 600 mil seguidores no Instagram. Conhecido como Gato Preto, ele produz conteúdos de ostentação, humor e dá conselhos sobre relacionamentos.
O criador de conteúdo costuma exibir carros de luxo e acessórios chamativos em suas publicações.
Em agosto de 2024, assumiu namoro com Bia Miranda após conhecê-la em uma balada.
Samuel é pai de um menino de um ano, fruto de um relacionamento anterior, além de Maysha, filha com Bia Miranda.