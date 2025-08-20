Influencer Gato Preto é preso em São Paulo após acidente com Porsche; Bia Miranda estava no carro

Mais cedo, Gato Preto havia se envolvido em um acidente de carro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste. O Porsche conversível em que ele estava com a namorada, a também influencer Bia Miranda, bateu em um Hyundai Creta e, em seguida, atingiu um poste de semáforo. O veículo ficou destruído.