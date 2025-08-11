Alex Tibola morre em acidente no Chile; brasileiro viajou o mundo em moto

O influenciador catarinense Alex Tibola, conhecido nas redes sociais como Murat, faleceu no último sábado (9) em um acidente de trânsito no Chile.
Ele estava acompanhado da tia, Liane Tibola, que também morreu na colisão. Ambos eram naturais de Maravilha, em Santa Catarina, e compartilhavam a paixão por viagens sobre duas rodas.
Segundo informações dos Bombeiros de Villa Cerro Castillo, o acidente ocorreu por volta das 11h, na rodovia 7 Sul, próximo à região de Puente Becerra, em Alto Cofre.
A moto conduzida por Alex colidiu com um ônibus de passageiros. Nenhuma pessoa que estava no coletivo se feriu, de acordo com o g1.
"Hoje vivo a dor mais profunda que uma mãe e uma irmã podem sentir… perdi meu filho amado e minha querida irmã. Ainda não tenho palavras para descrever o tamanho desse vazio", escreveu Joelma Tibola, mãe do influenciador e irmã de Liane, ao confirmar a notícia nas redes sociais no domingo (10).
Viagens que inspiraram seguidores
Aos 35 anos, Alex havia percorrido mais de 80 países, ao longo de cinco anos, pilotando uma Honda Pop 100.
As experiências eram compartilhadas na página Crônicas de Viageiro, no Instagram, que reúne mais de 64 mil seguidores, e em um canal no YouTube que, no fim de julho, chegou à marca de 100 mil inscritos.
Além de registrar as aventuras, ele também atuava no setor de turismo, oferecendo expedições de motocicleta pela América do Sul.
"Tudo começou com uma vontade sincera de viajar de moto, com o que eu tinha: barraca, fogareiro e coragem", escreveu recentemente, ao celebrar o crescimento do projeto CDV Expedições.
Grupos de motociclistas e mochileiros usaram as redes para prestar homenagens e relembrar encontros com o criador de conteúdo.
"Descanse em paz, Murat. Você é exemplo e inspiração", publicou um seguidor.
Quem era Alex Tibola
Natural de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, Alex Tibola ficou conhecido por viajar pilotando uma Honda Pop 100. Ao longo de cinco anos, foram mais de países.
Nas redes sociais, adotou o apelido Murat e passou a registrar as viagens em fotos, vídeos e relatos que atraíram milhares de seguidores.
Além de compartilhar as experiências, ele fundou a CDV Expedições, agência que organiza roteiros de motocicleta pela América do Sul.
O influenciador também era presença frequente em encontros de motociclistas, onde trocava histórias com outros viajantes e postava no Instagram e YouTube.