Momento de diversão
Outros "Bobbie Goods"? Conheça mais livros para colorir

Fenômeno nas redes sociais atrai leitores em busca de relaxamento e criatividade

Neimar De Cesero/Agencia RBS
Livros de colorir viraram tendência nas redes sociais.

Os livros de colorir deixaram de ser apenas passatempo infantil e se tornaram febre entre adolescentes e adultos. No TikTok, vídeos mostrando processos de pintura somam milhões de visualizações e impulsionaram as vendas no Brasil. 

Um dos maiores destaques é a linha Bobbie Goods, da ilustradora norte-americana Abbie "Bobbie" Goveia, publicada por aqui pela HarperCollins e já com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no país. 

Mas ela não está sozinha: o sucesso abriu espaço para diversas outras coleções de desenhos fofos e nostálgicos que prometem relaxamento e expressão criativa. Veja a seguir algumas dessas linhas e seus personagens.

Coco Wyo

Editora Pitaya/Reprodução
"Coco Wyo" chegou ao Brasil pela Editora Pitaya.

Reunião de artistas independentes que defendem a arte como forma de cura, a Coco Wyo se tornou outro fenômeno do TikTok. 

No Brasil, chegou pela Editora Pitaya, com títulos como Cantinhos Bonitinhos, Criaturas Fofinhas e Um Natal Quentinho. As páginas trazem cenários acolhedores, animais e personagens em situações cotidianas.

Cute & Relax

Tilibra/Reprodução
"Cute & Relax", publicado pela Tilibra.

Publicada pela Tilibra, a linha Cute & Relax segue a proposta de bem-estar e descontração dos livros dos Bobbie Goods. O livro conta com 46 folhas de gramatura alta, o que permite uso de lápis de cor, canetinhas e até aquarela. 

Os desenhos são inspirados em atividades do dia a dia e funcionam como estímulo para pausas criativas.

Fluffy Times

Didi Plums/Reprodução
"Fluffy Time", conhecido lá fora como "Didi Plums", chegou ao país pela Sextante.

Conhecida internacionalmente como Didi Plums, a coleção aposta em gatinhos, coelhos e outros animais delicados. 

No Brasil, seis volumes já foram lançados pela Sextante, incluindo Momentos Fofos, Mundo das Fofuras, Doces ou Fofuras? e Fofuras Felinas. Os títulos investem em ilustrações que misturam diversão e toque de fantasia.

Bob Cute

Grupo Novo Século/Reprodução
"Bob Cute" é uma série de livros coloridos da Editora Novo Século.

Produzida pela Novo Século, a coleção Bob Cute tem ilustradores brasileiros e acompanha o cotidiano de um urso polar e de um jacaré

Além de cenas comuns, há volumes temáticos dedicados a férias, doramas, parques de diversão e até filmes de terror.

Sweet & Fun

Editora Pixel/Reprodução
Série de livros de colorir "Sweet & Fun", da Editora Pixel.

Com foco no público jovem, a editora Pixel lançou a linha Sweet & Fun, que traz animais como protagonistas. 

Raposas, pandas e capivaras aparecem em diferentes volumes: Raposas em Ação, Pandas no Flow e Capivaras no Modo Zen, sempre em situações que remetem ao descanso e ao humor leve.

CapyVibes

Tatu Bola/Reprodução
Livros de colorir "CapyVibes" foi criado por dupla de youtubers.

Criado pelos youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio, autores da série As Aventuras de Mike, o CapyVibes é outro título que caiu no gosto do público. 

Publicado pelo selo Tatu-Bola, da Planeta, o livro traz capivaras em cenas do cotidiano e momentos relaxantes. A proposta mistura humor leve e tranquilidade, reforçando a imagem do animal como símbolo de calmaria.

O que é Bobbie Goods?

Os chamados Bobbie Goods são livros de desenhos para pintar que viralizaram na internet. Criadas por Bobbie Goveia, nos Estados Unidos, as ilustrações estão conquistando o público cada vez mais.

Sikoya/Bobbie Goods Official
Desenhos estão sendo pintados e compartilhados na internet.

No Brasil, a HarperCollins publicou quatro volumes oficiais: 

  • Dias Quentes
  • Dias Frios, 
  • Do Dia pra Noite e Isso e Aquilo
  • Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods

Com papel grosso e desenhos de traços amigáveis, os livros são ideais para uso com canetinhas e marcadores, comuns nos vídeos de colorir compartilhados online. 

Cada exemplar custa entre R$ 20 e R$ 70, mas kits com acessórios podem ultrapassar R$ 200. A popularidade também gerou versões não autorizadas em PDF. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.

