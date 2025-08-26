Outros "Bobbie Goods"? Conheça mais livros para colorir

Os livros de colorir deixaram de ser apenas passatempo infantil e se tornaram febre entre adolescentes e adultos. No TikTok, vídeos mostrando processos de pintura somam milhões de visualizações e impulsionaram as vendas no Brasil.
Um dos maiores destaques é a linha Bobbie Goods, da ilustradora norte-americana Abbie "Bobbie" Goveia, publicada por aqui pela HarperCollins e já com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos no país.
Mas ela não está sozinha: o sucesso abriu espaço para diversas outras coleções de desenhos fofos e nostálgicos que prometem relaxamento e expressão criativa. Veja a seguir algumas dessas linhas e seus personagens.
Coco Wyo
Reunião de artistas independentes que defendem a arte como forma de cura, a Coco Wyo se tornou outro fenômeno do TikTok.
No Brasil, chegou pela Editora Pitaya, com títulos como Cantinhos Bonitinhos, Criaturas Fofinhas e Um Natal Quentinho. As páginas trazem cenários acolhedores, animais e personagens em situações cotidianas.
Cute & Relax
Publicada pela Tilibra, a linha Cute & Relax segue a proposta de bem-estar e descontração dos livros dos Bobbie Goods. O livro conta com 46 folhas de gramatura alta, o que permite uso de lápis de cor, canetinhas e até aquarela.
Os desenhos são inspirados em atividades do dia a dia e funcionam como estímulo para pausas criativas.
Fluffy Times
Conhecida internacionalmente como Didi Plums, a coleção aposta em gatinhos, coelhos e outros animais delicados.
No Brasil, seis volumes já foram lançados pela Sextante, incluindo Momentos Fofos, Mundo das Fofuras, Doces ou Fofuras? e Fofuras Felinas. Os títulos investem em ilustrações que misturam diversão e toque de fantasia.
Bob Cute
Produzida pela Novo Século, a coleção Bob Cute tem ilustradores brasileiros e acompanha o cotidiano de um urso polar e de um jacaré.
Além de cenas comuns, há volumes temáticos dedicados a férias, doramas, parques de diversão e até filmes de terror.
Sweet & Fun
Com foco no público jovem, a editora Pixel lançou a linha Sweet & Fun, que traz animais como protagonistas.
Raposas, pandas e capivaras aparecem em diferentes volumes: Raposas em Ação, Pandas no Flow e Capivaras no Modo Zen, sempre em situações que remetem ao descanso e ao humor leve.
CapyVibes
Criado pelos youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio, autores da série As Aventuras de Mike, o CapyVibes é outro título que caiu no gosto do público.
Publicado pelo selo Tatu-Bola, da Planeta, o livro traz capivaras em cenas do cotidiano e momentos relaxantes. A proposta mistura humor leve e tranquilidade, reforçando a imagem do animal como símbolo de calmaria.
O que é Bobbie Goods?
Os chamados Bobbie Goods são livros de desenhos para pintar que viralizaram na internet. Criadas por Bobbie Goveia, nos Estados Unidos, as ilustrações estão conquistando o público cada vez mais.
No Brasil, a HarperCollins publicou quatro volumes oficiais:
- Dias Quentes
- Dias Frios,
- Do Dia pra Noite e Isso e Aquilo
- Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods
Com papel grosso e desenhos de traços amigáveis, os livros são ideais para uso com canetinhas e marcadores, comuns nos vídeos de colorir compartilhados online.
Cada exemplar custa entre R$ 20 e R$ 70, mas kits com acessórios podem ultrapassar R$ 200. A popularidade também gerou versões não autorizadas em PDF. Para garantir um exemplar original, é preciso checar se a publicação leva o selo da Harper Collins e a assinatura oficial da marca Bobbie Goods.
