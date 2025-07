Curiosidade do futebol Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Quem era Ghiggia? Jogador foi a resposta da última pergunta do "Quem Quer Ser Um Milionário?"

Alcidades Ghiggia marcou o gol do Uruguai no "Maracanazo" de 1950 e virou tema do quadro no "Domingão"

14/07/2025 - 17h11min Atualizada em 14/07/2025 - 17h34min