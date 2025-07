O CEO que acorda às 4h, come com funcionários e lidera empresa trilionária

A gestão do tempo é um tema recorrente nas declarações do bilionário Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia. Em quase 30 anos de atuação, Huang transformou a empresa na primeira a ultrapassar a barreira simbólica de US$ 4 trilhões (R$ 21,8 trilhões na cotação atual) em capitalização de mercado, impulsionada pelo crescimento da inteligência artificial (IA).