Maurício Silveira, ex-ator da Globo, entra em coma após cirurgia para retirada de tumor

"A família do Maurício vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. Houve, no entanto, uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica", diz a nota.