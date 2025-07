Katy Perry e Orlando Bloom anunciam separação

Katy Perry e Orlando Bloom começaram a se relacionar em 2016. Chegaram a romper em 2017, mas logo reataram, em 2018. No ano seguinte, anunciaram que estavam noivos. Em 2020, a cantora deu à luz Daisy Dove, primeira filha do casal. Bloom também é pai de Flynn, 14 anos, fruto da relação com Miranda Kerr.