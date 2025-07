Giovana Cordeiro desabafa sobre reações do corpo após sofrer violência sexual: "Me causava muita dor"

"Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais ‘seguro’, e logo me deitei para dormir. Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento", contou ao jornal.