Teste rápido pode revelar pistas sobre sua expectativa de vida, diz estudo; entenda

Consegue se sentar no chão e levantar sem encostar as mãos ou os joelhos? A resposta pode dizer mais sobre você do que imagina. É o que defende um novo estudo brasileiro, divulgado pelo Estadão, que reacendeu o interesse por esse teste simples. Segundo os pesquisadores, esse gesto cotidiano pode ser uma forma eficaz de avaliar a longevidade de uma pessoa.