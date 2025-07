Cientistas sequenciam DNA de egípcio da época das pirâmides

Através dos dentes de um esqueleto bem preservado, os pesquisadores sequenciaram genomas inteiros. Desses genomas, 4/5 mostraram ligações com o norte da África e a região ao redor do Egito. Por outro lado, 1/5 do genoma mostrou ligações com a área do Oriente Médio, entre os rio Tigre e Eufrates, onde a civilização mesopotâmica se desenvolveu.