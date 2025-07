CEO de empresa dos EUA renuncia após vídeo viral de flagra de traição durante show do Coldplay

O diretor-executivo de uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos renunciou ao cargo no sábado (19) depois de ter sido flagrado em uma situação constrangedora durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, em 16 de julho. Durante a tradicional kiss cam, que exibe casais nos telões do estádio, Byron apareceu abraçado à chefe de recursos humanos da própria empresa, Kristin Cabot — e não com a esposa, Megan Kerrigan Byron, com quem ele tem dois filhos. O vídeo viralizou nas redes sociais.