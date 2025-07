Casal compra "mansão abandonada" por R$ 750 mil: "Foi amor à primeira vista"

Charline e Leonardo passavam com frequência na frente do imóvel, já que o bar do qual são donos fica nas proximidades. Eles já tinham o costume de pesquisar por imóveis e terrenos, mas sempre acabavam descobrindo que os valores estavam acima do orçamento — até que surgiu a oportunidade. Um amigo enviou o perfil do corretor do casarão para Leonardo, sugerindo como local para o bar.