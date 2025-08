Cantor gospel João Igor é baleado por policial militar em terminal de ônibus em SP

Em nota enviada à Itatiaia, a Polícia Militar relata o momento da abordagem: "A PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros. Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente, e os três caíram da escada do veículo. Nesse momento, houve disparo da arma do policial, que atingiu um dos homens".