Áudios e mensagens de babás ajudaram Murilo Huff a conseguir guarda do filho com Marília Mendonça

De acordo com documentos da 2ª Vara de Família da Comarca de Goiânia, as conversas mostram que Ruth Moreira (conhecida como Dona Ruth), avó materna com quem a criança morava, costumava omitir informações médicas importantes do pai, segundo o jornal O Globo. Além disso, instruía que fossem escondidos laudos, medicamentos e sintomas da criança, portadora de diabetes tipo 1.